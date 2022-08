¿Brad Pitt le coqueteó a Bad Bunny?, el video por el que todas envidian al cantante

Brad Pitt sigue cosechando éxitos a sus 58 años, y es que acaba de estrenar la película Bullet Train donde comparte con famosas estrellas como Sandra Bullock y Joey King.

Además, también participa un latino, y se trata del cantante Bad Bunny, quien dejó el micrófono y los escenarios para comenzar una carrera en el mundo de la actuación en esta exitosa película.

En este largometraje el puertorriqueño que interpreta a “Wolf”, comparte una escena con Brad Pitt, en la que incluso hay una pelea, pues el cantante da vida a uno de los asesinos que enfrenta el famoso actor, en una secuencia de acción.

El intérprete de Un verano sin ti, dijo que trabajar con Brad Pitt no fue nada difícil y lo hizo sentirse bien.

“Nunca me sentí incómodo en la escena, nunca me sentí menos, todo el mundo, el ambiente de trabajo era de lo más lindo, el director, Brad Pitt también, en todo momento me llevaba de la mano, paso a paso y me hicieron sentir muy seguro”, dijo Bad Bunny.

El video que muestra que Bad Bunny se sintió intimidado por Brad Pitt

Aunque Bad Bunny confesó que trabajar con Brad no fue difícil, y se nota que se llevan muy bien, un video muestra que el actor estadounidense lo intimida un poco.

Y es que, durante la alfombra roja del estreno de la película, se ve al cantante posando, pero Brad se pone muy cerca de él para las fotos, por lo que muchos aseguran que parece estar “coqueteando” con el puertorriqueño.

Incluso el actor Brian Tyree Henry intentaba que Brad posara con él, pero el famoso acto r estaba muy concentrado en Bad Bunny, quien se notaba intimidado e incómodo.

Pero, lo mejor fueron las reacciones en redes, pues muchas mujeres expresaron que sentían envidia de Bad Bunny por tener a Brad tan cerca.

“OMG quien fuera Bad Bunny, que envidia”, “quiero que me hagan sandwich 😍”, “quiero ser Bad Bunny”, “Ese Brad mientras más grande, más hermoso 😍”, “si a mí me hiciera así me muero....❤️”, y “si Brad se me pone así me desmayo, que envidia”, fueron algunas de las reacciones en redes.

