“Bobos los que lo defendieron”: en ningún momento acosaron a Bad Bunny

¿Será que ahora Bad Bunny está desatado? Esa es una de las preguntas que se hacen varios de los seguidores de la estrella urbana que de una u otra forma ha motivado que los hombres “encierren en un VIP a las chicas” para hacerse muchas selfies, tal y cómo lo dice uno de sus recientes temas llamado “Titi me preguntó”.

Y por lo visto en las redes esto es algo que él mismo vivió en carne propia en su reciente visita por Puerto Rico, lugar en el que está realizando presentaciones que forman parte de su gira llamada “Un verano sin ti”, este irreverente “Conejo malo”, se portó un poco mal y pese a que hay quienes han señalado que se trata de un acoso de parte de un grupo de mujeres, la evidencia deja claro que él estaba muy a gusto con lo que estaba haciendo en su visita a una prestigiosa discoteca ubicada en su tierra natal.

LE ROBAN BESO EN LA BOCA A BAD BUNNY EN EL MISMO PARTY QUE LO TOCAN🚨 CB PERO QUE ES ESTO pic.twitter.com/IHrtamhcFR — carloxx iván (@itscarlosivan) August 1, 2022

Las imágenes, que le han dado la vuelta al mundo, muestran cómo una chica le da un beso a esta estrella de la música, él queda gratamente sorprendido y no se queda con las ganas y repite la acción siendo éste quien busca a la chica que lucía un vestido verde y se mostró hasta un poco desinteresada una vez que logra su “sueño” de besar su artista.

Bad Bunny y sus “acosos” del fin de semana

Acto seguido, Bad Bunny sigue disfrutando de lo que al parecer era una after party de su show en vivo, pero con un grupo selecto en el que se aprecian mujeres dignas de incluir en un video musical, así como personas que lo tratan de forma muy cercana y con las que él se siente en plena confianza.

Sin embargo, luego del apasionado beso que ha sido motivo de análisis para determinar si fue consensuado o no, éste se ve bailando junto con otra mujer, de vestido muy ajustado blanco, quien luego de hacer varios movimientos al ritmo de los temas de este puertorriqueño, se atreve a tocar sus partes íntimas, pero éste reacciona alejándose entre risas y vacilándose la fiesta.

QUE TU ME DICESSSSSS (Vean la mano de la mujer) pic.twitter.com/khtbuBrFHz — carloxx iván (@itscarlosivan) August 1, 2022

Ante ello, se generaron miles de debates sobre sí realmente éste había sido “presionado” por estas mujeres que solo aprovecharon la oportunidad para tener su momento “especial” con este cantante y magnate de la música urbana. “Acosado por fans”, “Estas acciones son acoso vengan de quien vengan”, entre otras opiniones surgieron de parte de algunos usuarios de las redes, mientras que otros fueron más directos y expresaron que: