Comparan a Karol G con Yailin y es momento de entender las mujeres no somos competencia

Karol G sorprendió a todos con su cambio de look y es tras convertir el cabello azulado en su sello personal, finalmente decidió dejarlo atrás para darle la bienvenida a un tono rojizo.

“¡Hola!, no sé por donde empezar... pero lo que voy a decir, va a salir de lo más profundo de mi corazón… Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul que ustedes amaron tanto como yo”, dijo la cantante en un mensaje.

En su cuenta de Instagram, Karol compartió un video en el que lució su nueva cabellera: “Este es oficialmente mi primer video con el pelo rojo y estoy muy feliz”.

De inmediato, fans y colegas invadieron la publicación con halagos y mensajes positivos para ésta nueva etapa que comienza.

“Ya eres icónica”. “¡Me encanta! Divina”. “Wow pero qué bella sirenita!!”. “Lo amo desde el primer momento que te vi”. “Mamaciiiitaaaa eres fuego”. “Toda una bichota”. “No no no no no… y cuando creíamos que nada se le podía ver mejor… pelirroja”, se lee.

Karol G con el cabello rojo es mi nueva obsesión 🤩 pic.twitter.com/QvTFSZk8Vv — mat (@_SEJODIOTO) August 1, 2022

Definitivamente tono que ha elegido la intérprete de ‘Provenza’ está causando gran sensación por todo lo que implica. Es un rojo cereza que le agrega versatilidad a su look y que representa a una mujer apasionada, libre, y segura de sí misma.

A pesar de que muchos han mostrado su apoyo a la cantante, algunos no dejaron pasar la oportundiad de criticar.

Tras su transformación, Karol G es comparada con Yailin

Mientras que Karol ha tratado de mantenerse fuera del escándalo, la relación que tuvo con Anuel AA durante varios años, sigue siendo tema de conversación y de señalamientos.

Esto la ha llevado a ser comparada con Yailin en varias ocasiones y ésta no ha sido la excepción.

EL ROJO ES DE YAILIN 💋 pic.twitter.com/n05NmF7iuT — chivirika (@weloveyouyailin) August 2, 2022

Luego de su ruptura con Karol, el rapero puertorriqueño inició una relación con Yailin, una joven de 19 años que también se ha desarrollado en el género urbano.

En algún momento, Yailin llevó el cabello rojo por lo que los internautas no dudaron en recordárselo a la cantante.

Digan ahora disque que Karol G se ve mejor que Yailin pic.twitter.com/TilYotaEA0 — Kpininimemes (@kpininimemes) August 1, 2022

“Unpopular opinion: Yailin la más viral es más bonita que Karol g”. “Ayudaaa Karol G le copio a Yailin y a Rosalia”. “Me encanta como le queda a Karol G ese color “rojo peluca de Yailin”. “Como así que Karol G quiere ser como Yailin?”. “Es obvio que Karol le está copiando para provocar”, expresaron algunos.

Por suerte, en redes sociales también defendieron a ambas cantantes ya que muchos alegan que no hay razón para poner a dos mujeres a competir entre sí.

“Yo no sé quien les dijo que tienen que escoger entre Yailin y Karol G todas 2 son divinas en su estilo y a su manera”. “Por qué insisten en comparar a Yailin y Karol G? Son mujeres tan diferentes, lo único q tienen en común es haberse fijado en ese esperpento de “hombre”. “Me parece completamente normal que Karol G y Yailin utilicen el color de cabello que ellas quieren, lo que no es normal es que aun sigan comparando mujeres y creyendo que los estilos tienen propiedad exclusiva de uso. Somos libres de escoger como vernos y que usar o no”, defendieron.

Cabe mencionar que siempre se ha buscado poner en evidencia el supuesto odio que se tienen. En una ocasión, internautas señalaron que Yailin hizo gestos de rechazo cuando en un live se mencionó a Karol G. También han iniciado debates sobre a cuál de la dos quiere más Anuel.