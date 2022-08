Aislinn Derbez habla sobre su soltería y da consejo sobre las relaciones sanas

Aislinn Derbez se encuentra soltera y feliz. Tras haber terminado su relación con el influencer Jonathan Kubben la famosa dio algunos consejos sobre lo que ha aprendido sobre el amor y las relaciones sanas. Además declaró cómo fue que terminó su romance.

Aislinn Derbez habla sobre su fe en el amor

Por medio de sus redes sociales la actriz dijo que al igual que su ruptura con Mauricio Ochmann, su romance con Kubben había concluido en buenos términos y aún son amigos. Ante la sorpresa del público sobre su regreso a la soltería ella comentó:

“Llevo seis meses soltera, no sé por qué tanta novedad”

En una entrevista con Ventaneando Aislinn abrió su corazón y reveló cómo fue que recuperó la fe en el amor tras su divorcio.

Te recomendamos en video: El tierno gesto de Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann que evidencia lo mucho que lo apoya

“Nunca la perdí”

Te recomendamos en video: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann viajan juntos y así reacciona Paulina Burrola

Además dijo que había aprendido a desprenderse de las expectativas que le había inculcado la sociedad sobre el amor y las relaciones.

“Yo creo que son etapas de la vida que vamos viviendo y que nos van enseñando cosas muy poderosas, creo que en la sociedad tenemos creencias que no tienen nada que ver con la realidad”

Te recomendamos en video: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirman su separación a través de un comunicado

También dio un consejo sobre las relaciones y cómo saber cuando deben terminar.

“La vida se trata de vivir estas experiencias que nos enriquecen y no quedarnos en una relación que ya no fluye o que está atorada y de eso no se trata la vida”

Anteriormente en su podcast, la famosa habló de las dificultades de encontrar un nuevo amor tras un divorcio.

“Me divorcié hace un año más o menos y volverte a abrir al amor está difícil, además después de haber vivido esa desilusión, decepción tan fuerte de que todas tus expectativas se fueron al piso, con el corazón destrozado, claro que te quedas con muchos traumas, como Grinch del amor”

Aislinn reconoció que su historia familiar influyó en su deseo de querer una familia y que su relación con Mauricio funcionara, pero se dio cuenta que no era así.

“Conozco al amor de mi vida en ese momento con quien me caso, fui a terapia estaba perfecta, ya no me tengo que preocupar de nada porque ya entendí la vida, estoy formando la familia que siempre quise, aquí me quedo, aquí le echo ganas, aquí me entregó, me sacrifico por mi familia y de repente otra vez la vida te da unos golpes y te dice: ‘Pues aquí tampoco es’ y toca romper todo aquello que vienes cargando de tu linaje. Yo pensé que como mis papás no funcionaron y mi abuela no funcionó, me tocaba a mí romper ese patrón”

Para afrontar su divorcio, Aislinn se concentró en ser una buena madre para Kailani. El pasado Día de las madres dejó claro que a pesar de que la maternidad ha tenido muchos beneficios en su vida, también ha sido difícil en varias ocasiones y ha tenido que encontrar paciencia, comprensión y empatía.