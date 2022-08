“Son unas interesadas”, critican a Belinda y a su mamá tras presumir vacaciones con Jared Leto

Belinda estuvo de vacaciones este fin de semana con nada más y nada menos que Jared Leto, y lo presumió en sus redes sociales, ganándose las críticas y ataques.

La cantante compartió fotos y videos de sus vacaciones y sorprendió a todos al dejar ver que se encontraba con el protagonista de House of Gucci.

En los videos se ve a Belinda y Jared escalando unas piedras, y se puede ver también a la madre de la actriz, Belinda Schull.

Sus fans se mostraron emocionados por la amistad entre Belinda y el famoso actor, aunque muchos aseguran que puede existir algún tipo de romance.

Sin embargo, también muchos criticaron a Belinda y a su madre, y las catalogaron como unas “interesadas”.

Critican a Belinda y a su madre por sus vacaciones con Jared Leto

La madre de Belinda se fue contra Nodal tras terminar la relación con su hija e incluso aplaudió a quien lo llamó “naco”.

Por lo que aseguran que ahora está con Jared Leto, porque quiere que su hija tenga una relación con él solo por interés económico.

“Él si no le parecerá naco me imagino”, “puro interés de estas dos, ya tomaron a su próxima víctima”, “por eso es que Belinda es como es, por su mamá”, “la mamá de Belinda disfrutando, le estará metiendo a su hija por los ojos para que lo amarre”, “Jared corre de ahí, no seas la próxima víctima de estas dos interesadas”, y “pobres mujeres, solo buscan a alguien que las mantenga”, fueron algunas de las críticas que recibieron.

Belinda siempre ha sido criticada y acusada de pedirle dinero a sus novios, algo que quedó en evidencia luego que Nodal publicara algunas capturas de sus conversaciones con la cantante.

El cantante afirmó que ella le pidió dinero para “arreglarse los dientes”. “No te va a llegar algo de dinero esta semana?, aparte de lo de mis papás?, para que me los pueda arreglar”, se leía en el mensaje publicado por Nodal.

Y ahora, se nuevo ha sido catalogada, junto a su madre, de interesada. Sin embargo, la famosa se muestra feliz y plena a través de sus redes, dejando claro que no le afectan las críticas.