Jennifer Garner: tras consejo a sus hijas se desatan las comparaciones con JLo, “es más natural”

Jennifer Garner fue cuestionada sobre algunos consejos de belleza que le daría a las hijas que tuvo con el actor, Ben Affleck, y su respuesta lo que ha hecho es desencadenar una serie de comparaciones con la nueva pareja de su ex, Jennifer Lopez.

Esta es muy conocida por sus cuidados personales y ser toda una diva que anda totalmente impecable en sus apariciones, a diferencia de la protagonista de Si tuviera 30, quien disfruta de una vida más relajada y sin arreglarse demasiado.

“Véanse menos a la cara, obsesiónense menos, y vean el resto del mundo para ver en qué pueden estar utilizando su tiempo. Todos nos vemos la cara más de lo que se acostumbraba, y eso no es nada bueno. Te obsesionas con los cambios o por cómo arreglar algo en tu cara”, dijo la famosa en una entrevista, según People.

“No necesitas llevar tanto maquillaje o secarte el pelo constantemente”. — La supuesta 'indirecta' de Jennifer Garner a JLo.

Asimismo, afirmó que le diria a sus hijas que eviten “inyectarse cualquier cosa en la cara”, dándoles el ejemplo, ya que “nunca me he puesto botox o ninguna inyección o cirugía”, agregó.

De inmediato, las reacciones a las palabras de Jennifer Garner, en las cuales nunca se refirió directamente a Jennifer Lopez, se hicieron sentir en las redes sociales.

“¡Bravo! Por fin una famosa que promueve la belleza real”, “Esta si que no es como JLo, es más natural”, “Tiene toda la razón, la belleza plástica no se ve nada bien”, “No hay nada de malo envejecer, sabias palabras”, “Debemos abrazar nuestra edad sin complejos”; opinaron sus fans.

Por otra parte, los seguidores de la intérprete de On the floor no se lo tomaron muy bien y señalaron que las palabras de Garner son producto de “envidia” y “quisiera ella verse como JLo a su edad”.