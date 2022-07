“Deberían ir a terapia familiar”: protagonistas de ‘House of the Dragon’ revelan los secretos de los Targaryen

House of the Dragon House of the Dragon/ HBO Max @houseofthedragonhbo

La precuela de Game of Thrones (“Juego de Tronos”), House of the Dragon (“La Casa del Dragón”) llegará a las pantallas de HBO Max el 21 de agosto, prometiendo enganchar a los fanáticos desde el primer momento.

La serie de diez episodios se centrará en la Casa Targaryen y su problemático reinado en Westeros durante la sangrienta época conocida como “la Danza de los Dragones”, 200 años antes de los acontecimientos descritos Game of Thrones.

Basada en el libro George R.R. Martin, Fire & Blood, la trama abarcaría el primero de los dos volúmenes. Aunque muchas personas terminaron con un sabor semiamargo por cómo terminó GOT, el trailer final de House of the Dragon elevó las expectativas sobre una producción espectacular que sería uno de los primeros spin-offs que la cadena HBO planea lanzar.

Durante un encuentro con la prensa en el que Nueva Mujer estuvo presente, Matt Smith (Daemon Targaryen) y Fabien Frankel (Criston Cole) hablaron sobre sus personajes, así como que de las referencias que tomaron para construirlos y las expectativas que tienen con la audiencia.

“Por supuesto habrá dragones, pelucas rubias, dolor y muerte, todo lo que disfrutaron en GOT, aquí también lo tendrán, pero distinto”, reveló Matt Smith.

Y es que aunque House of the Dragon viene del mismo universo de Game of Thrones, se buscó ofrecer algo diferente y auténtico, al tiempo que honra a su predecesora. Fueron muchos años en producción, con grabaciones bajo estrictas medidas durante la pandemia sin embargo, finalmente es una realidad.

En conferencia de prensa con Matt Smith y Fabien Frankel para presentarnos la serie de #LaCasadelDragon que se estrena el próximo 21 de Agosto en @HBOMax 200 años antes de @GameofThrones.#HouseOfTheDragon 21.08 @HBOMaxLAPR. pic.twitter.com/6aSnwsSb41 — La Casa Del Dragón (@HouseofDragonLA) July 29, 2022

El actor agregó: “No estamos reinventando la rueda. Es como cuando una banda saca su segundo disco, un muy buen segundo disco y quizás mejor que el primero. Estamos tratando de crear un éxito y algo original, pero dentro del mismo mundo. Son actores diferentes y otra historia, además se centra en una familia que no hemos explorado”,

Smith dará vida al príncipe Daemon Targaryen, hermano menor del rey Viserys y heredero al trono experto en batalla. Su tercera esposa fue su propia sobrina, Rhaenyra Targaryen (interpretada por Emma D’Arcy), hija a la cual Viserys I nombró su heredera, desencadenando la guerra civil conocida como “la Danza de Dragones”.

Para Fabien Frankel, participar en este proyecto fue algo “surreal” y aunque como todos, no ha visto aún los episodios terminados, asegura estar muy orgulloso del trabajo de todos. “Fue surreal hacer un show como este y estar con este cast de amigos con los que experimentamos todo. Ver las piezas unirse me hace sentir orgulloso”, puntualizó.

Frankel interpreta a Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real de Viserys I con habilidades sobrenaturales con la espada. Es el hijo del mayordomo del Señor de Blackhaven y no tiene derecho a la tierra ni a los títulos pero será clave en la guerra civil.

Para dar vida a sus personajes, los actores buscaron tener todas las herramientas posibles, entre el libro y los libretos, además de que estudiaron a sus compañeros de Game of Thrones.

“El libro obviamente fue una gran herramienta y teníamos los guiones desde una etapa muy temprana pero es un proceso y haces lo mejor posible para entender ese mundo. Lo que me gusta de Daemon es esa ambigüedad, nada es blanco y negro, lo que permite hacer cosas interesantes”, reveló Matt Smith sobre la construcción de Daemon Targaryen. “Tenemos los libros, los guiones y al menos yo busqué en el show original donde hay actores maravillosos. ‘Hurtamos’ cuando pudimos”, agregó Frankel.

En el universo GOT no hay buenos o malos, ninguno de los bandos está de la moralidad pues cada uno se mueve por sus propios intereses. Sobre los Targaryen, Smith y Frankel coincidieron con que son “una familia peculiar”.

“La dinámica familiar de los Targaryen es muy complicada. Por un lado hacen cosas muy extremas pero en la misma medida son un familia normal... ¡Son una familia! Nos enfocamos en su naturaleza doméstica”, dijo Smith con ironía.

Por su parte, Frankel los describió: “Mi opinión desde afuera -porque yo no soy Targaryen- es que deberían ir a terapia, Matt cree que deberían ir a terapia familiar”, bromeó.