Thalía y las 4 veces que nos enseñó que no importa el “que dirán” con tal de ser felices

Si con algo ha tenido que aprender a vivir Thalía, es con las críticas. Y es que desde que tenía 9 años de edad saltó a la fama producto de su participación en el grupo infantil llamado Pac Man, y a partir de ahí se volvió una de las estrellas latinas más importantes.

Pero esto no solo le ha traído fama, fortuna y fans, también ha estado plagado de cosas negativas, como una lluvia de malos comentarios por distintas razones, que la mexicana ha sabido sobrellevar con fortaleza y dignidad.

Las 4 veces que Thalía ha hecho oídos sordos, a voces necias

Las críticas hacia su imagen y vestimenta

Ahora que la intérprete de No me enseñaste alcanzó los 50 años de edad, es común ver que las personas se burlan de ella en las redes sociales por utilizar ropa de “joven” o querer verse igual que cuando tenía 23 y era la estrella de la telenovela Marimar.

Ha tenido que soportar fuertes insultos, como “vieja ridícula”, de quienes pretenden imponerle cómo debe lucir o vestir según los viejos estereotipos de la sociedad, a los que ha hecho caso omiso. Ella ha demostrado que solo sigue sus propias reglas.

La más divertida en TikTok

Asimismo, la también empresaria con el paso del tiempo ha construido una comunidad muy fiel a través de TikTok, la red social de moda entre los más jóvenes.

Sin embargo, con su carisma e ingenio ha conquistado a personas de todas las edades que consumen sus contenidos cargados de ocurrencia. Aunque le digan que “ya no le luce”, sigue firme en sus convicciones.

Le han recriminado su relación de pareja

Por otra parte, también es frecuente ver que critican a Thalía por estar casada con el productor musical, Tommy Mottola, quien es 22 años mayor que ella.

Desde “interesada” en adelante, siempre es objeto de muchas acusaciones por “perseguir la fortuna” del estadounidense, pese a que ella ha trabajado muy duro para tener su propio dinero. Hoy día, suman 23 años de relación, dos hijos y mucha complicidad.

Por sus excentricidades

Igualmente, ha aprendido a ignorar a quienes no entienden su estilo de vida y sus extravagancias dignas de una diva del pop. En ocasiones, muestra que ama la pizza con caviar y esto es alimento para que los “haters” se burlen de ella. No obstante, no deja de lucir auténtica y mostrarse tal como es, por más que a unos no les guste.