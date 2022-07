Thalía bailó ‘Marimar’ 28 años después y la critican: “señora ya no le luce”

En 1994, Thalía cautivó al mundo con su protagónico en la telenovela, Marimar, que hasta el sol de hoy sigue impactando en toda una generación que admira a la famosa.

Por esta razón, la mexicana de 50 años decidió impulsar un nuevo reto viral: el ‘Marimar challenge’, el cual consiste en seguir una serie de pasos al ritmo de la icónica canción del dramático, como ella publicó en sus propias redes sociales.

Sin embargo, esto también sirvió para que muchos detractores atacaran a la artista diciéndole, entre otras cosas, que estaba muy mayor para seguir las tendencias de las nuevas generaciones y ya no luce como la jovencita de 23 años cuando hizo el papel.

El video de Thalía bailando Marimar por el que le llovieron críticas

En la pieza audiovisual apareció la también empresaria vistiendo jeans y una blusa negra, con su melena suelta mientras movía sus caderas al ritmo de la canción que la volvió muy popular décadas atrás.

Con una gran sonrisa y dando muestras de su característica simpatía, también le dio un toque de humor al video actuando como si alguien le hubiese dando un tirón de pelo para que sus fans se unan a los duetos a través de TikTok.

“Como no tuve con quien grabar el #MarimarChallenge, ¿lo quieres hacer conmigo? Dueto YA en TikTok”, escribió Thalía recibiendo más de 241 mil ‘me gustas’. No obstante, no todo fue positivo en la sección de comentarios.

“Que alguien le diga que esto ya pasó de moda”, “¿Hasta cuándo con ella?”, “Sí, sí, ya te vimos”, “Lo que hacen los artistas para mantenerse vigentes”, “Señora ya no le luce, está como pasadita de edad”, “Thalía se niega a envejecer”, “Ya tienes 50, madura”; fueron parte de los señalamientos que recibió y a los que no respondió.