Hija de Will Smith reaparece en bikini y rapada y envía poderoso mensaje de amor propio

Willow Smith, la hija de Will Smith y Jada Pinkett, ha crecido y se ha convertido en una exitosa cantante que está triunfando a sus 21 años.

La joven no solo destaca por su talento en la música, sino por romper estereotipos, y es que constantemente presume sus vellos en las axilas y muestra su cabeza rapada, demostrando que el cabello no es importante para ella.

Willow ha dejado claro que amarse al natural es lo más importante y no debemos prestar atención a lo que digan los demás.

Recientemente, la joven posó en bikini, y envió un gran mensaje de amor propio, empoderando a las mujeres y recordando que todas somos hermosas tal cual somos.

Hija de Will Smith envía mensaje de amor propio en bikini y rapada

Willow publicó un video en el que se ve en un lago con una enorme sonrisa luciendo un bikini de dos piezas en tono rojo.

Además, estaba completamente rapada, y aunque se mostraba feliz, reveló que no la ha estado pasando bien, pero envió un poderoso mensaje.

“Solo un pequeño recordatorio de que nuestro valor como humanos no radica en nuestras habilidades externas o productividad. Nuestro valor es innato, igual y otorgado por <Lo Divino>. He estado luchando con esto recientemente y realmente me rompe el corazón cuando me permito desviarme de ese camino mental y emocional”, confesó Willow.

Sin embargo, nos enseña a amarnos y valorarnos por encima de todo. “Solo sé que eres amado, naturalmente significativo y valioso sin importar lo que el mundo o tus inseguridades te hayan hecho creer”.

La famosa recibió miles de halagos por parte de sus seguidores, e incluso muchos indicaron que era justo lo que necesitaban leer.

“Me identifico absolutamente con esto”, “hermosa tú y estas palabras de verdad poderosas”, “que mensaje tan bonito y oportuno”, “wow Willow eres hermosa y una inspiración”, “la imperfección es belleza, te admiro”, y “estás hermosa y nos llenas de seguridad, te amo”, fueron algunos de los comentarios en su post.

La joven constantemente lucha contra ataques de ansiedad, que en algunas oportunidades comparte en Instagram, a través de fotos en las que se muestra llorando, dejando ver que aunque es famosa, enfrenta problemas como todos, y no tiene una vida perfecta, pero sigue adelante.