Hija de Will Smith: por qué publica constantemente fotos llorando

Willow Smith, la hija de Will Smith y Jada Pinkett ha crecido y se ha convertido en una exitosa cantante.

A sus 21 años, Willow está triunfando en el mundo de la música, y acaba de sacar un tema al lado de Camila Cabello, y otro al lado de Yungblud, que han resultado todo un éxito.

La joven tiene una personalidad irreverente, divertida, y rebelde a la vez, y a través de sus redes se muestra tal cual es, especialmente deja ver su talento musical.

Pero, de vez en cuando, Willow también se muestra vulnerable en sus redes, publicando fotos llorando, llenando a sus fans de intriga y preocupación.

La razón por la que la hija de Will Smith publica fotos llorando

Desde hace un tiempo, Willow se ha abierto en redes, y ha decidido compartir fotos llorando, dejando ver que es una mujer que tiene problemas como todos, y su vida no es perfecta como muchos pensarían.

Esto se debe a que, como muchas otras famosas, Willow sufre de ansiedad, y no lo esconde, al contrario, lo muestra para ayudar a quienes sufren lo mismo.

Durante un programa de Red Table Talk, show de su madre, Jada Pinkett, la joven se sinceró y habló sobre su ansiedad.

“Hace cuatro días empecé a experimentar una ansiedad tan aguda que me impedía hablar. Ni siquiera es algo de lo que quieras hablar porque te parece que estás loca y no quieres que los demás también lo piensen, así que al final decides que es mejor no decir nada al respecto”, señaló.

Sin duda la ansiedad no es nada sencilla, afecta nuestra vida por completo, y Willow es la prueba de ello.

Sin embargo, trata de salir adelante, superar cada momento y seguir triunfando y haciendo lo que le gusta, dando una lección de superación y amor propio.