Aseguran que Danna Paola tiene un trastorno alimenticio y así le responde a quienes la critican por su delgadez

Danna Paola ha recibido críticas debido a su aspecto físico. Usuarios y medios han señalado que su delgadez podría deberse a un trastorno alimenticio. Ante las críticas la famosa respondió y recordó que nadie debe opinar sobre el cuerpo de otra persona.

Danna Paola responde a quienes critican su cuerpo

En un encuentro con los medios que sostuvo durante el pasado mes de abril, Danna respondió a quienes cuestionan su pérdida de peso y afirman que se debe a un problema de salud.

“Hoy en día estamos en un mundo y con una generación todavía mucho más depresiva que la nuestra, entre más apoyemos justo a dejar de hablar de los cuerpos y opinar que si esto, que sí el otro”

Además afirmó que los rumores sobre un supuesto trastorno no son ciertos y ella se encuentra bien de salud.

“A mí también me han ofendido muchísimo diciéndome que ahora estoy súper flaca que si esto y lo otro; la verdad es que estoy sana, estoy bien”

Esta no es la primera vez que Danna se enfrenta a comentarios sobre su apariencia, pues en años anteriores fue criticada por su supuesto sobrepeso. En una entrevista con Yordi Rosado, la cantante reveló que incluso le pidieron repetir un comercial de cuidado para el cabello porque “se veía gorda”.

“A los 20 años es cuando a las mujeres nos cambia el cuerpo y como que embarneces y eran cosas que yo no estaba muy consciente de la alimentación, ni mucho menos, al contrario siempre he comido bastante bien... En ese entonces cuando hago el comercial, lo grabo, me regreso a Miami, sigo haciendo la novela, me vuelven a pintar el pelo de brunette… Cuando pasa una semana después de hacer el comercial, me habla, en ese entonces el que era mi manager, y me dice ‘oye, no sé como decirte eso pero hay que volver a hacer el comercial o van a tener que cortar ciertas partes que porque te ves gorda’”

Fue en ese punto cuando ella comenzó a sentirse insegura por su apariencia. Esto le creó mucha inseguridad y la hizo someterse a una dieta estricta y una rutina de ejercicios. Danna reveló que en ese momento “tenía cero amor propio” y que su prioridad era siempre verse bien.

Después de trabajar mucho en su autoestima, la famosa quiso compartir su mensaje de amor propio con sus seguidoras para fomentar el apoyo entre mujeres.

“A uno siempre lo critican. Te dicen si está o está mal, que sí o que no y no importa el talento que tienes. Las mujeres hoy en día nos debemos amar como somos y si queremos mejorar algo, que sea por salud y no por querer agradar a los demás o por un perfil de Instagram.”

Incluso reveló que muchas de sus fotos son editadas y afirmó que nadie debe compararse con otras personas porque todos los cuerpos son diferentes: