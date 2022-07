Regina Blandón celebró sus 32 años: así se ha transformado desde que era Bibi en La Familia P.Luche

Regina Blandón, hija de Roberto Blandón, se ha hecho de una carrera en el mundo de la actuación tras empezar su carrera con apenas 9 años al debutar con ‘Poppins, el musical’ (1999). El pasado 25 de julio celebró sus 32 años y cuenta con amplio historial en el cine, teatro y televisión.

La actriz se ha encargado de romper los estereotipos de la industria del espectáculo al mostrarse al natural como realmente es sin importar el qué dirán. Además, se ha encargado de mostrar su apoyo a la comunidad LGBT+ y promover la inclusión desde sus redes sociales.

Aunque ella suele ser reservada con su vida privada le gusta opinar libremente sobre temas referentes a la mujer, tales como el feminismo y el aborto. Y aunque suele recibir críticas ella se encarga de defender sus criterios.

La transformación de Regina Blandón tras su paso por La Familia P. Luche

Fue su personaje como Bibi en La Familia P. Luche, el que la llevó a la fama con apenas 12 años, al ser la hija ‘rara’ de Ludovico (Eugenio Derbez) y Federica (Consuelo Duval).

Desde entonces su carrera ha ido en ascenso debutando incluso en el cine con cintas como ‘El misterio del Trinidad’ (2003), protagonizada por Eduardo Palomo y Rebecca Jones. Esta producción le garantizó una nominación al Ariel por Mejor co-actuación femenina.

En ese mismo año participó en la película ‘Zurdo’, bajo la dirección de Carlos Salces.

A sus 22 años debutó en Broadway al participar en ‘The Bad and the Better’, en 2012. Cabe mencionar que Regina estudió en American Academy of Dramatic Arts de Nueva York durante tres años.

Dentro de sus producciones en teatro destacan ‘La caja’ (2012-2013), ‘Bright Ideas’ (2015) y ‘Hoy no me puedo levantar’ (2014-2015), mientras que en los melodramas se le ha visto en algunos como ‘Que te perdone Dios’ (2015) y ‘El hotel de los secretos’ (2016).

Actualmente, posee un romance con el también actor Martin Altomaro y se le puede ver en la película Mirreyes VS Godínez, una comedia que se puede disfrutar en ViX+.