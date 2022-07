Maria Levy comparte con video en bikini cómo es su cuerpo en realidad y manda mensaje de amor propio

Maria Levy, hija de Mariana Levy sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el cual muestra cómo luce su cuerpo en realidad. La joven, es conocida por sus autoretratos en ropa interior que comparte por redes sociales, sin embargo reveló que no todo es como se muestra en la internet.

Maria Levy se muestra tal cual es

La nieta de Talina Fernández, publicó un video por medio de sus redes sociales en el cual muestra que su cuerpo luce delgado gracias a la manera en la que posa y en la que usa sus prendas.

También mostró cómo luce su abdomen cuando está relajado y cuando no está posando. Para ella esta fue una forma de pedir a sus seguidoras que no se comparen con las personas que ven en redes sociales, pues cada cuerpo es diferente y cambia dependiendo del ángulo que se mira.

En su cuenta de Tik Tok frecuentemente comparte que no todo lo que se ve en redes es la realidad y muestra su cuerpo sin filtros.

Incluso ha llegado a mostrar su celulitis con videos en los que brinca y muestra que los músculos se mueven de manera natural y no siempre lucen marcados.

Esta no es la primera vez que Maria comparte mensajes de amor propio con sus seguidoras, pues frecuentemente comparte tips para cuidar de la salud mental por medio de técnicas de bienestar.

Hace poco, María habló sobre lo dura que fue su infancia al perder a su madre y cómo esto le afectó para desarrollar desórdenes alimenticios. Su testimonio conmovió a miles de personas que recuerdan con cariño a su madre y que siguen a su abuela Talina Fernández.

“Soy María podríamos decir que soy artista visual y fotógrafa, pero para mí es muy importante no identificarme con eso, más bien definirme como un ser humano que busca sanar, busca crecer, su objetivo principal en esta vida es encontrar mucho amor y mucha paz y que los medios que estoy utilizando ahorita son la expresión y el arte”

La joven cuenta que en sus primeros años interiorizó lo que le estaba pasando, pero durante su adolescencia comenzó a tener conductas que la dañaban.

“Considero que tuve una infancia un poco dura, eso es completamente relativo, pero bueno, es lo que yo considero y lo que me pasó es que yo sentía tanto dolor que decidí dejar de sentir, porque era demasiado duro, yo tenía miedo de morirme de dolor”

Algunas de estas conductas fueron el abuso de sustancias y desórdenes alimenticios que provocaron estragos en su salud mental

“Decidí tragármelo, nunca sacarlo y a través de los años y con mi crecimiento empezó a salir de maneras muy tóxicas, como, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, problemas con el alcohol, drogas, relaciones tóxicas y demás, porque estaba súper enojada y sentía mucho dolor, pero como no lo estaba externando lo estaba sacando conmigo”

Después de acabar varias veces en el hospital, decidió hacer un cambio en su vida y comenzó a interesarse en la fotografía.