Las indirectas de Carmen Villalobos tras destapar su separación con Sebastián Caicedo

La separación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ha estado en boca de todos las últimas semanas, tras la ola de rumores sobre la ex pareja y la confirmación de la noticia por parte de la actriz. Los actores llevaban 13 años juntos, 10 de ellos siendo novios y 3 como esposos y aunque eran una de las parejas más sólidas de la farándula, el amor llegó a su fin.

Mientras la protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’ se encargó de ponerle fin a las habladurías entorno a su situación sentimental, Sebastián se ha mantenido en silencio, aunque con algunas publicaciones como indirectas.

“Vuela tan alto como puedas”, escribió en sus historias en Instagram luego de que su ex pareja diera a conocer la noticia, lo que muchos determinaron que era un mensaje para ella.

Las indirectas de Carmen Villalobos a Sebastián Caicedo

Carmen se ha dedicado a disfrutar su soltería, mientras prepara sus nuevos proyectos en las pantallas y sus fans se mantienen al pendiente de cada uno de sus pasos.

Aunque antes de dar a conocer la noticia, Villalobos ya había dado señales con sus distintas publicaciones cantando algunas controversiales canciones, muchos aseguran que ha lanzado distintas indirectas a Caicedo.

Una de ellas fue un vídeo donde al parecer se prepara para una grabación y mientras la maquillan y arreglan, la barranquillera disfruta cantando sus temas favoritos.

“Pero tú y yo lo sabemos que fuiste leña y yo fuego, y ahora resulta que no soy suficiente para ti”, aparece cantando a todo pulmón el tema No me conoces de Marc Anthony.

De inmediato sus seguidores han asegurado que se trata de un mensaje para su ex esposo.

En medio de su ruptura, la artista ha contado con el apoyo de sus fans y algunos colegas quienes le han hecho saber que no está sola.