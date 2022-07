Angelique Boyer y Sebastián Rulli presumen su amor en la playa con estas fotos

Angelique Boyer y Sebastián Rulli compartieron unas románticas vacaciones para celebrar sus cumpleaños. Este fin de semana finalmente regresaron a México y disfrutaron de unos días de playa en la Rivera Maya, donde aprovecharon para enviarse tiernos mensajes.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli presumen su amor

Por medio de sus redes sociales, Angelique compartió algunos de sus momentos más felices junto a su novio y le dedicó unas emotivas palabras a su novio.

“La magia está en tu sonrisa, en el brillo de tus ojos @sebastianrulli cuando me miras.Sin compartir demasiado de lo vivido anoche (disfrutando el momento al máximo) me llegan estas imágenes y no puedo dejar de subirlas GRACIAS”

Por su parte Sebastián compartió un video en el cual aparece junto a su novia haciendo un divertido TikTok.

Hace poco que el galán le envió una tierna felicitación a Angelique con una foto de uno de sus viajes.

“Mi amooor @angeliqueboyer …Hoy festejo tu vida!!!Tu existencia me hace tan Felíz que son infinitos los buenos deseos hacia ti.Que este nueva vuelta al sol te sorprenda día a día, que tus sueños e ilusiones se sigan haciendo realidad. Que la Salud siempre te acompañe y me permitas agarrarte de tu mando sin soltarte jamás!!Feliz cumpleaños Mi Cielo!!Te Amoooo!!!”

La actriz compartió cómo pasó su cumpleaños número 34 llena de amor y nuevas experiencias.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se enamoraron cuando protagonizaban la telenovela ‘Lo que la vida me robó' en 2013. En ese entonces Sebastián estaba casado con la actriz argentina Cecilia Galliano con quien tuvo un hijo, Santiago.

En 2014 ambos terminaron con sus relaciones y decidieron iniciar una historia juntos a pesar de los rumores de infidelidad que los perseguían.

A partir de ese momento la pareja ha permanecido junta e incluso se ha visto a Angelique conviviendo con el hijo de Rulli.

Por sus muestras de cariño ya se han posicionado como una de las parejas más estables del espectáculo, razón por la cual Sebastián compartió con sus seguidores su secreto para enamorar a Angelique.

De acuerdo con Rulli su sentido del humor ha jugado parte importante en su relación, así lo demuestra jugando con la actriz en todo momento.

Aunque llevan varios años con su relación, Angelique ha dejado claro que no tiene prisa por casarse ni tener una familia.

En entrevistas anteriores Angelique declaró: