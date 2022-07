Laura Zapata y Thalía: Continúan los problemas entre las hermanas a un mes del funeral de su abuela

Laura Zapata sigue implacable al referirse a sus hermanas y una vez más demostró la mala relación que maneja con su familia, al revelar que no recibió apoyo de ninguna de ellas tras la muerte de su abuela, Eva Mange.

A un mes de haber fallecido la también abuela de Thalía a sus 104 años, se conoció que durante su funeral y últimos minutos de vida, solo estuvo acompañada por Laura y su hijo.

Laura Zapata arremete contra Thalía

En un encuentro con la prensa Zapata dejó en la calle a Thalía al asegurar que ni ella ni ningún otro pariente la ayudaron económicamente con los gastos del funeral de Eva.

“(Thalía) No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gaste esto, ¿gustas cooperar con algo?’. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”, dijo.

A pesar de sus palabras, agregó que aun maneja contacto con la protagonista de ‘Marimar’ aunque son cortos y distantes sus mensajes.

La artista remarcó que solo una de sus sobrinas quiso asistir al funeral para despedirse de su bisabuela.

“Estuvo su tataranieta y estuvo quien tenía que estar. La gente que tenía que estar, somos los que estamos y estamos los que somos (...) Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada”, aseveró.

Solo Laura y Thalía se encargaron de anunciar la muerte de su abuela, mientras la cantante compartió algunas fotografías como forma de despedida de su abuela.

“Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible. Un Gladiador, un Pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida”, escribió en una publicación.