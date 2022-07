Angelina Jolie está criando hijos exitosos: así los ha impulsado a ganarse la vida

Angelina Jolie ha sido sin duda una mujer ejemplar con una trayectoria impecable como actriz, produtora y activista. Ella siempre ha dado de qué hablar por belleza y los proyectos en los que se involucra pero también por ser una madre dedicada a sus seis hijos.

Quizá hace unos años fue muy señalada de tener una “obsesión” por adoptar niños de otros países pero con el tiempo, el mundo entendió el gran trabajo que ha hecho como su madre.

Angelina adoptó a Maddox, Pax y Zahara y unos años más tarde tuvo a Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne, quienes son fruto de su relación con Brad Pitt.

Los seis son el mundo entero para la actriz y sin duda se ha esforzado por darles las mejores herramientas para enfrentar al mundo a través de una crianza libre y amorosa.

Aunque ninguno cuenta con redes sociales personales, constantemente son fotografiados juntos por lo que hemos sido testigos de lo mucho que han crecido, así como la complicidad que hay entre ellos. Todos se han convertido en unos jóvenes encantadores con gran carisma y talento.

“No podría estar más orgullosa de mis hijos por los hombres en los que se están convirtiendo, la forma en que respetan a sus hermanas y son respetados por ellas”, señaló la actriz en la revista Elle.

Y aunque muchos piensen que por ser hijos de una de las famosas más poderosas del espectáculo tienen la vida resuelta, ella ha dejado claro que los ha educado para subsistir por cuenta propia y ser adultos exitosos.

Maddox Chivan Jolie-Pitt

Maddox está por cumplir 21 años y ha sido un gran orgullo para la actriz. Fue adoptado de un orfanato de Camboya en 2002, cuando tenía siete meses. En ese momento, Angelina estaba casada con el actor Billy Bob Thornton, pero se separaron tres meses después. Cuando llegó Brad Pitt a su vida en 2006, se convirtió en su padre adoptivo. Sin embargo, con el divorcio, las cosas no terminaron bien entre el actor y el joven por lo que su relación terminó fracturándose.

Durante un tiempo Maddox quiso involucrarse en el mundo del arte y el espectáculo e incluso trabajó como productor ejecutivo al lado de su madre en el thriller histórico First They Killed My Father.

Con el tiempo, decidió alejarse de los reflectores para estudiar bioquímica en la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur. Por si fuera poco, se está preparando estudiando ruso, alemán y coreano.

Prefiero que ellos mismos decidan a medida que crecen, sumergiéndolos en ambientes variados, animándolos a hacer amigos de diferentes culturas, en definitiva, a vivir y sentir la mayor cantidad de emociones y experiencias posibles — Angelina Jolie a la revista Madame Figaro

Pax Thien Jolie-Pitt

Pax nació en Vietnam en 2003. Su madre biológica lo abandonó poco después y Angelina no dudó en luchar por él, adoptándolo en 2007.

De todos los niños Jolie-Pitt, Pax es el más reservado sin embargo, ha demostrado ser un chico muy inteligente y talentoso. Él se ha dedicado a aprender vietnamita, su lengua materna. En 2021 se graduó de una preparatoria privada en Los Ángeles.

Zahara Marley Jolie-Pitt

Zahara nació en Etiopía pero tras ser abandonada por su madre biológica, Angelina se hizo cargo de ella.

La joven ahora tiene 18 años y ha mostrado un gran interés en el trabajo humanitario al igual que su madre. Por si fuera poco ha lanzado su propia línea de joyería, la Colección Zahara y decidió donar las ganancias destinadas a refugios para víctimas de violencia doméstica. Zahara también se ha dedicado a estudiar idiomas, siendo el francés su mayor interés.

“He aprendido mucho de ella. Es mi familia, pero es una mujer africana extraordinaria”, dijo Angelina a TIME.

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt

Shiloh nació en 2006 y fue la primer hija biológica de Angelina y Brad Pitt. Desde muy pequeña comenzó a adoptar una identidad neutra y sin saberlo, ha dado grandes lecciones de aceptación y dejar de llevarse por opiniones ajenas. “No hay nada más atractivo, incluso se podría decir encantador, que una mujer con voluntad independiente y sus propias opiniones”, dijo Angelina.

En los últimos meses, Shiloh se ha dedicado a estudiar danza en el Millennium Dance Complex, una de las academias más prestigiosas de Los Ángeles, demostrando un gran talento. Según Jolie, su hija se ha dedicado a estudiar khmai, que es el idioma camboyano

Knox León y Vivienne Marcheline Jolie-Pitt

Los mellizos son los más pequeños de la familia y también son hijos biológicos de Jolie y Pitt. Nacieron en Niza, Francia, en 2008. Son grandes amantes de los animales y a su corta edad, han trabajado vendiendo productos para perros con el fin de recaudar fondos para la organización benéfica Hope for Paws.

Según dijo la actriz en una entrevista con Woman’s Hour de BBC Radio, Vivienne está aprendiendo árabe y Knox el lenguaje de señas.