Las claves de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo para una ruptura sana

Después de varios meses envueltos en especulaciones sobre una ruptura, Carmen Villalobos confirmó que ya no está con Sebastián Caicedo.

Desde hace tiempo, ambos habían dejado de compartir fotos juntos en rede sociales pero la actriz defendió que había sido una decisión mutua para “separar sus vidas privadas y profesionales”.

Sin embargo, las sospechas se hicieron más grandes cuando ambos comenzaron a mostrarse en caminos completamente separados. Fue hasta que Villalobos celebró su cumpleaños 39, lejos de casa y sin rastro de Caicedo que el distanciamiento se hizo más evidente.

En ese tiempo ambos eliminaron las fotos en las que aparecían juntos y que seguían publicadas en sus redes sociales, incluso. Ahora la actriz compartió un video explicando la situación:

“Tomamos la decisión de separarnos después de 13 años de relación, y después de hablarlo y meditarlo muchísimo entendimos que es momento de tomar caminos diferentes”, dice.

Por su parte, Sebastián Caicedo compartió una historia en su perfil de Instagram con el mensaje “vuela tan alto como puedas”.

Es mejor trabajar en una ruptura sana que desatar una guerra

Terminar una relación es un proceso muy doloroso pero siempre es mejor luchar porque sea una ruptura sana que te trae alivio y no una guerra agotadora.

Carmen y Sebastián fueron muy discretos con lo que estaban viviendo sin embargo, dieron a entender que ambos están en paz, dándonos lecciones de amor y fortaleza ante una spearación.

“Algunas veces nos perdemos y para volver a encontrarnos, debemos transitar caminos oscuros, difíciles y, en algunos casos, solitarios”, dijo Villalobos en su video.

Permitirse sentir plenamente todo lo que están sintiendo

No hay una manera correcta o incorrecta de sentirse ni tampoco hay un tiempo determinado para superar el dolor. Los actores decidieron tomar caminos separados para reflexionar y entenderse. Para llegar a los mejores términos, es necesario que ambas partes tengan una buena comunicación y se den su espacio para procesar tus emociones.

Durante varios meses, vimos a Carmen y a Sebastián explorando nuevos rincones por su cuenta y compartiendo reflexiones sobre “soltar” y “sanar”.

“En el lugar correcto, en el momento perfecto y Justo haciendo lo indicado ...Disfrutando el aquí y el ahora. GRACIAS POR ESTAR PRESENTE CON TANTA LUZ”, escibió Villalobos en una reciente publicación.

“Que tu aprendizaje sea siempre a través del amor y no desde el sufrimiento!!Ama tu alma, ama lo que has hecho, ama tu camino de vida, ama quien eres, ama tu prójimo, ama a quienes te rodean aunque a veces no los comprendas, ama todo lo que ha llegado a tu vida porque recuerda que no existen las casualidades, ama a quienes han cruzado por tu vida aunque te hayan causado dolor sin saberlo, tenían como misión dejarte mensajes y aprendizajes”, reflexionó Caicedo.

Restablecer la independencia y la confianza en uno mismo

Sentirse solo es normal después de una ruptura. Es posible que sientas que perdiste parte de tu independencia mientras estabas en la relación y te sientas insegura acerca de cómo conectar contigo misma nuevamente. A veces también puedes perder de vista tu valor pues te cuestionas “¿qué hiciste mal?”.

“Hoy suelta y atraerás lo que mereces! Suelta lo que te preocupa. Suelta lo que no trae paz a tu vida. Suelta el control. Suelta los miedos!”, escribió Sebastián.

“Elijo rodearme de personas que suman, de personas transparentes, de almas con el corazón lleno de nobleza, que te abrazan con sinceridad, bondad y que te llenan de amor, risas, bailes y hasta te hacen cantar”, publicó la actriz en historias de Instagram.

“Hoy suelta y atraerás lo que mereces! Suelta lo que te preocupa.Suelta lo que no trae paz a tu vida. Suelta el control. Suelta los miedos!”, escribió Sebastián.