La reflexión con la que Carmen Villalobos prueba que está en un proceso de sanación en medio de los rumores de separación

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y es que los rumores de separación son cada vez más fuertes.

Si bien ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales, medios colombianos ya han hablado de que incluso firmaron los papeles de divorcio hace meses.

Sumado a eso, los fans han detectado señales que podrían indicar que llevan tiempo separados pues cada uno ha publicado mensajes que hablan de “soltar” y “sanar”.

“Rodearse de personas que suman”, la reflexión de Carmen Villalobos

En medio de las especulaciones, la actriz ha tenido varios éxitos que celebrar en los últimos meses como su participación como host en la reciente edición de Premios Tu Música Urbano.

Villalobos viajó hasta República Dominicana para la ceremonia y por supuesto contó con un gran equipo de trabajo compuesto de mujeres que le dejó grandes aprendizajes, o así lo plasmó en sus redes sociales.

“Elijo rodearme de personas que suman, de personas transparentes, de almas con el corazón lleno de nobleza, que te abrazan con sinceridad, bondad y que te llenan de amor, risas, bailes y hasta te hacen cantar”, publicó en historias de Instagram.

Y es que si bien no menciona a nadie, despertó sospechas de que se encuentra en un momento de viaje emocional personal en el que está aprendiendo grandes lecciones de sanación.

Por otro lado, la actriz publicó una serie de imágenes en las que se ve preparándose con su equipo, antes de la gran noche.

“Amo trabajar en compañía femenina 💃🏻Hacer equipo con mujeres 😍😍😍Aunque a veces hay mujeres que no entienden eso y es difícil... Pero yo si creo que se puede y por eso amo estar rodeada de mujeres únicas, especiales, que aman su trabajo y lo hacen con pasión; mujeres que me inspiran y me empoderadan, pero sobre todo amo trabajar con mujeres que creen al igual que yo, que todas podemos brillar sin opacar a la que está a nuestro lado... POR QUE TODAS MERECEMOS BRILLAR”, escribió.

La semana pasada, Sebastián Caicedo fue visto con la influencer de viajes Sara Montoya y poco después sorprendió con una reflexión sobre “soltar” que ha hecho pensar a los fans que se refiere a la supuesta que crisis que estaría atravesando con Villalobos.

“Hoy suelta y atraerás lo que mereces! Suelta lo que te preocupa. Suelta lo que no trae paz a tu vida. Suelta el control. Suelta los miedos! En cada momento que sientas que tú energía está bajita, repite las palabras mágicas: Perdón, lo siento, te amo, gracias, y estas te ayudarán a soltar todo aquello que te perturba.Cada segundo es el momento correcto y perfecto para volver a empezar!Gracias, gracias, gracias! Si #sevalesoñar #namaste #369″, se lee en la publicación, que está acompañada de una selfie.

Para los fans, los mensajes que han publicado los actores son muy sospechosos ya que además, no se han comentado ni nado likes como antes lo hacían, lo que denota un distanciamiento.

Eso sí, Carmen Villalobos aclaró hace unas semanas que separar sus vidas personales y profesionales en redes sociales fue una “decisión mutua”.

Y es que según reveló en una entrevista con MezclaTv, ambos querían “separar sus vidas personales de lo laboral”, una decisión que tomaron a principios de año.

“Sebastián tiene su vida y yo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando problemas. Entonces decidimos que no nos veían ‘juntitos’ para que cada uno pueda seguir construyendo esos sueños y las cosas personales que tenemos”, expresó.