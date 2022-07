Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo confirmaron su separación: estas fueron las veces en las que se casaron

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo son una de las parejas más queridas del entretenimiento colombiano. Su historia de amor ha cautivado a miles de fans, pero ahora han surgido rumores que indican un posible divorcio.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo podrían separarse tras más de 13 años juntos

Los actores están juntos desde hace 13 años. Ambos contrajeron matrimonio en Cartagena y tuvieron cuatro ceremonias para jurarse amor eterno, pero recientemente un programa de espectáculos señaló que la pareja ya habría firmado los papeles de divorcio.

De acuerdo con ‘Lo sé todo’, la pareja ya no está junta e incluso ya firmaron los papeles de separación. Ariel Osorio dijo:

“Nos dijeron que hace aproximadamente 20 días, la pareja habría firmado los documentos para partir cobijas. Parece que cuando llegan a este punto no hay vuelta atrás”

Desde hace tiempo que los famosos ya no publican fotos juntos en redes sociales y que ellos mismos han confesado que han estado pasando tiempo separados debido a sus compromisos laborales.

Sin embargo hace poco fue Sebastián Caicedo quien rompió el silencio sobre su supuesto divorcio de la actriz.

El actor finalmente aclaró la situación en una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’. Sebastián dijo que no se ha separado de Carmen y que actualmente se encuentran en la etapa en la cual tienen que pensar en el futuro.

Sin embargo dijo que es verdad que han estado distanciados en los últimos meses y esto se debe a sus obligaciones laborales que lo obligan a vivir en Estados Unidos.

“La gente cree que porque uno no saca cosas en redes sociales estamos mal. Cuando pase algo lo diremos. Más de 13 años juntos para tener que aclarar por qué no estamos en redes, no me parece”

El actor ha estado trabajando arduamente no solo en la actuación, sino también en diversos negocios que ocupan su tiempo.

“Estoy viviendo en Miami, entonces mi tiempo está allá con mis negocios, mi empresa y mis inversiones. Aquí en Colombia tengo un proyecto con una finca. Estoy yendo y viniendo”.

Por su parte, Carmen también calló los rumores asegurando a People que sigue casada con su esposo y que a pesar de que no compartan fotos juntos, ellos siguen siendo una pareja sólida.

Sin embargo mientras su esposo se dedica a sus negocios, ella debe quedarse en Colombia debido a sus proyectos laborales.

“Hasta donde yo sé, sigo casada. Las grabaciones de la telenovela han sido muy fuertes”

También se sabe que meses antes la pareja decidió comprar una propiedad juntos. La originaria de Colombia, también ha estado participando en proyectos para el mercado de habla hispana en Estados Unidos. Por esta razón, la famosa adquirió una propiedad en este país a lado de su esposo, el actor Sebastián Caicedo.

Sebastián y Carmen se casaron el 18 de octubre de 2019 en la playa de Cartagena. Sin embargo por medio de redes sociales, Carmen reveló que habían tenido cuatro bodas, pero no dio más detalles.

La primera boda fue la civil, en Miami, donde la pareja vive y la segunda fue en Cartagena, frente al mar.

Anteriormente los recién casados habían aceptado sus votos en una iglesia en la misma ciudad del Caribe.