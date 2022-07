Tras boda de JLo y Ben Affleck usuarios piden no romantizar su relación: “Huele más a codependencia que a amor”

JLo y Ben Affleck sorprendieron al mundo con una boda sorpresa en Las Vegas durante el fin de semana. Las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitaciones y admiración, pues la pareja se casó después de 20 años de haberse conocido. Sin embargo no todos piensan que su relación sea un buen ejemplo, por medio de redes, usuarios han pedido no romantizar lo que consideran que es un romance codependiente.

JLo y Ben Affleck: usuarios piensan que su relación es ‘tóxica’

Jennifer Lopez y Ben Affleck se convirtieron en marido y mujer. De acuerdo con TMZ, la pareja de casó en secreto en Las Vegas el pasado 16 de julio.

De acuerdo con el portal estadounidense, la pareja sacó una licencia de matrimonio en el condado de Clark, Nevada. la cual fue expedida con sus nombres legales, Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez.

Una fuente cercana a la pareja confirmó:

“Efectivamente, se han casado y la licencia es una señal de que ahora son marido y mujer”.

La boda de Jennifer López y Ben Affleck huele más a codependencia que a amor, pero los románticos no están listos para ésta conversación. — 𝕃 𝕠 𝕝 𝕒 (@007Lola_Mento) July 18, 2022

Sin embargo tras darse a conocer la noticia usuarios emitieron su opinión por medio de redes sociales. Algunos comentaron que los famosos no eran un buen ejemplo y que su relación podría animar a más personas a regresar con su ex, lo cual no siempre es lo más sano.

Que Jennifer López y Ben Affleck se casarán no quiere decir que debas volver con tu ex Yajaira, ese ya preño a otras dos locas y no te manda ni pa la leche del niño — Pensador Caraqueño (@PensadorDeCCS) July 18, 2022

Muchos dedicaron mensajes a las personas que piensan tomar el mismo rumbo que JLo y regresar con un ex, recordando que no todas las historias tienen el mismo final.

No, que Ben Affleck y JLo lo hayan intentado después de 20 años y les esté funcionando no significa que te va a funcionar a vos ni que haya un amor destinado para ti. La vida es una casualidad https://t.co/kc0VSWFCm2 — Enrike (@enriquelme_) July 18, 2022

Por otro lado, algunos opinan que la relación se trata de una estrategia de marketing para darle mayor fama a ambos.

Amigues, no sé ustedes, pero como toda relación de gente famosa que es demasiado expuesta, me parece muy sospechosa y falsa.



Por favor, dejen de romantizar y dejen de decir que quieren una relación como Ben Affleck y Jennifer López. https://t.co/fTr6ABQgYh — Guadalupe Fernández Escobedo (@lupation_) July 17, 2022

Y comentaron que no creen que el matrimonio dure, pues ambos han estado casados anteriormente.

Ben Affleck cuando Jennifer López le deje dentro de 3 meses. pic.twitter.com/HSbvpJma3P — Persona medio funcional (@lord_iniesta) July 18, 2022

Algunos también recordaron el pasado de Ben, quien durante su matrimonio con Jennifer Garner luchó con adicciones y tuvo problemas de infidelidad por parte del famoso con una niñera y una productora., lo cual terminó por afectar su matrimonio con la madre de sus hijos.

Ben Affleck se terminó casando y viviendo un cuento de adas con Jlo, cuando a J Garner que se bancó todo su problema de adiccion la dejaba así llorando en la calle 🥲🥺💔 pic.twitter.com/8DGHzrHHcX — k (@scpp__) July 18, 2022

Anteriormente, la pareja que se había comprometido por segunda ocasión causó revuelo al darse a conocer los detalles de su acuerdo prenupcial.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, Jennifer Lopez incluyó una cláusula en la cual especifica que la pareja debe tener un mínimo de cuatro encuentros sexuales a la semana.

Esta cláusula se agregó con la intención de mantener la pasión viva en el matrimonio y evitar infidelidades, debido al historial de Ben.

A pesar de todo, muchos esperan que la pareja logre vivir felices por siempre después de muchos años de haber puesto en pausa su amor.

Para los fans de JLo, ella se merece ser feliz después de haber sufrido infidelidades por parte de sus anteriores parejas, pues ha trabajado mucho para construir la vida que merece.