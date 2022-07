Sherlyn confirma que busca embarazarse nuevamente vía inseminación artificial y envía mensaje a madres solteras

Sherlyn sorprendió al público al revelar que planea embarazarse nuevamente por medio de inseminación artificial. Tras haber dado a luz a su hijo André, la famosa está convencida de su deseo de ser madre soltera y envió un poderoso mensaje a sus seguidoras.

Sherlyn busca ser madre por segunda ocasión

En un encuentro con medios de comunicación, la actriz confirmó que es verdad que busca un segundo embarazo para que su hijo tenga un hermano. Para lograrlo, Sherlyn recurrirá al mismo método e incluso al mismo donante que la primera vez.

“Sí, eso sí, (embarazarse) está en firme, eso sí es real y lo tienen de mi boca, o sea no hay nada más fidedigno que eso. De hecho lo haremos con el mismo donante, entonces está perfecto”

La actriz está convencida de que tener un hijo por medio de la inseminación artificial ha sido su mejor decisión. Además habló sobre poder elegir el género de su bebé.

“Claro (se pude decidir si es niño o niña), si me hago un in vitro puedo buscar a la niña, pero el método de André fue inseminación artificial y no teníamos claridad qué sexo sería”

Además dijo que ser una madre soltera fue su mejor decisión e incluso tiene ventajas que compartió con sus seguidoras.

“Las familias de mamás solteras son familias muy plenas; tengo muchas cosas muy buenas, como el hecho de no tener que dividirme a mi hijo. Creo que las dos cosas tienen sus ventajas”

También confirmó que sigue soltera y por ahora no tiene a una pareja estable, sin embargo no descarta el poder encontrar a quien sea el amor de su vida.

“Me conocen mucho, jóvenes, los hombres son maravillosos, me encantan, qué guapos, me los pruebo todos, pero por el momento así estoy bien. Ya que sea el momento les presentaré al bueno”

Anteriormente la famosa reveló cómo ha sido para ella el ser madre soltera y dijo que hacía todo lo posible por hacer la infancia de su hijo una muy feliz.

“Tranquila, muy feliz, muy relajada de poder estar con mi muñeco y el hecho de decir, las decisiones las tomamos juntos y pues bueno, estoy tratando de hacer la infancia de mi hijo lo más feliz posible, y creo que lo estoy logrando”

Debido a que su familia no es tradicional, para la actriz es importante que André sepa respetar a todos los tipos de familias y es algo que le inculca desde pequeño.

Sherlyn está segura de que siempre le dirá la verdad a su hijo sobre su origen y cómo llegó a ser madre sin una pareja. En una entrevista con People, dijo: