“Tengo evidencias”: ex participante de La Academia denuncia fraude en las votaciones del show

Hace pocos días sucedió algo insólito dentro de La Academia y es que hasta tres ex participantes del programa de televisión volvieron a la competencia luego de ser expulsados. Sin embargo, ahora Alejandra Wiessner asevera que se trató de un fraude.

La joven recurrió a sus redes sociales para denunciar una irregularidad. Y es que las personas que intentaron votar por ella para que regresara a las pantallas, se encontraron con muchas dificultades para poder sumar puntos a su favor.

“Ya no voten por mí, desde anoche la gente está queriendo votar por mí y me han mandado todo lo bueno y si quieren seguirlo haciendo, adelante (pero) tengo suficiente evidencia que le picas a mi nombre, se bajan mis números. Le picas a mi nombre, se suben los números de alguien más”, expresó la cantante.

Según Milenio, esto habría incidido en que la mexicana no pudiese seguir formando parte de la edición de este 2022 y que los rescatados fuesen otros: Zunio, Eduardo e Isabela.

De acuerdo con los organizadores del programa, la votación se debía llevar a través de la plataforma TikTok, donde también se mostrarían los resultados finales, pero solo algunos fueron los favorecidos.

La ex participante de La Academia también denunció que marcaba error cuando los fans querían votar por ella, puesto que sospecha que la producción quería que entraran ciertas personas específicamente.

“Mucha gente está queriendo votar por mí y dice que intente de nuevo. De diez personas a nueve no les permite votar por mí y ya no voten por mí. Ya sabemos quién va a entrar a la casa y me da gusto porque los quiero mucho a todos. Ya no voten por mí”, le pidió a sus seguidores con evidente decepción.