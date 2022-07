Los peores escándalos de ‘La Academia’ que seguro no te sabías: el de Jolette no es el peor

Una nueva edición de La Academia, el famoso programa televisivo de México que ya suma 20 años desde su primera emisión, está trayendo a la memoria varios escándalos que ha dejado a lo largo de su trayectoria.

Esto, porque hace unos días se hizo viral en redes sociales un video en donde el director de cámaras del show se expresa de manera inapropiada sobre una de las participantes. “Hoy viene bien sexy, mmm, mami”, fueron las palabras.

Como era de esperarse, generó indignación entre los internautas, quienes reprocharon esta actitud a TV Azteca, pero que es parte de una larga lista de situaciones polémicas que ha vivido desde que inició.

Los peores escándalos de La Academia

El caso Jolette

Muchos recuerdan este episodio puesto que gira alrededor de uno de los talentos más queridos que han pasado por el escenario. Ella destacó por su talento, pero también por la actitud frontal que mantuvo ante jueces como Arturo López Gavito y Lolita Cortés.

De hecho, esta última se encargó de pedirle a la audiencia que no votaran por ella. Los fans hicieron todo lo contrario y durante varias semanas se mantuvo probando sus capacidades, hasta que terminó saliendo por esta fría relación durante la cuarta generación.

No obstante, intentó hacerlo antes en varias ocasiones y no la dejaron para mantener el rating del programa. “No me dejaban salir, yo lo comparo con un secuestro. Las paredes eran de colores, había cámaras, pero un secuestro es cuando te encierran en una casa para obtener dinero”, reveló.

Myriam Montemayor

La cantante mexicana fue ganadora de la primera edición, pero también formó parte de la primera gran polémica que sacudió a la producción.

Según Gluc, después de su participación señaló que en el camino sufrió de violencia de género por parte de sus compañeros Raul, Victor y ‘Toñita’, lo que generó críticas de los seguidores del show.

Algo similar le pasó a Diana Santos, quien sufrió maltrato por parte de los instructores, lo que la orilló a necesitar terapia psicológica. “Gorda” y “fofa” fueron algunos insultos que utilizaron contra ella.

Comisiones irregulares

De acuerdo con la misma fuente, en el año 2017 salió a la luz gracias a uno de los exalumnos de La Academia, que presuntamente se cobraban comisiones en los castings para que pudieran formar parte de algún proyecto con algún papel.