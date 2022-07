“En ‘La Academia’ sexualizan a sus alumnas”, piden expulsión de director de cámara que acosa a alumnas

La Academia enfrenta una gran polémica luego que se filtrara un video en el que se evidencia el acoso que existe con sus participantes por parte de un director de cámara.

En el video se puede escuchar al director de cámara haciendo comentarios sobre la apariencia de una de las alumnas, sin saber que su micrófono estaba abierto.

“Viene bien tapadita. Como viene bien sexy eh, mami”, se le oye decir al director, y luego se ríe, desatando la indignación en las redes sociales.

Los comentarios fueron calificados como inapropiados, sexistas y machistas, en contra de las alumnas de La Academia.

Reclaman justicia en La Academia tras acoso de director de cámara a alumnas

A través de las redes muchos usuarios y usuarias pidieron justicia ante este hecho tan reprochable, asegurando que debían tomar cartas en el asunto y despedir al director de cámara.

“El acoso no es un chiste, dejemos de normalizar esto”, “en La Academia sexualizan a las alumnas y eso no se debe permitir”, “pobres niñas, están en peligro”, “si eso dice en un ensayo imagínense cuando las graban cambiándose, pobres chavas”, “por favor esto no puede seguir pasando, hay que hacer algo”, y “hay que ayudar a esas niñas”, fueron algunas de las peticiones en redes.

Escuchen ustedes mismos como se expresa Carlos Flores (director de cámaras) de #LaAcademia sobre Cesia.



“hoy viene bien sexy, mmm mami”



¿Es enserio esto? pic.twitter.com/mOmhwPfT53 — La Comadrita (@LaComadritaOf2) July 2, 2022

Ante tanta presión, los directivos aseguraron que se estaba investigando el caso, sin detallar las acciones que iban a tomar.

“En esta empresa nos tomamos muy en serio el trato correcto y respetuoso a todos y cada uno de los que participamos en esta producción por lo que condenamos este tipo de conducta y se están tomando las medidas correspondientes”, dijo la animadora Vanessa Claudio en la gala del sábado.

Y el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas solo expresó “estamos investigando”.

¿está persona de su producción hace alusión “al frío del foro” las únicas mujeres en para la son Cesia y Jackie PERO NO SE REFIERE A ELLAS?

Nos creen tontos 😂, y aún si no fuera a ellas era alguien de ahí y no debería ser permitido. #AcosoEnLaAcademia #LaAcademiaDuelos pic.twitter.com/HI7FeViQZm — 💕✨ (@callmenatthy) July 3, 2022

Sin embargo, a través de las redes siguen pidiendo justicia y acciones concretas ante el abuso que viven las alumnas, e incluso les recomiendan a los familiares hacer algo y retirar a las chicas, pues aseguran que su integridad es más importante.

