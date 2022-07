Pese a que salió a defender a su hermano, le brindan protección a la actriz Mónica Dossetti

El video donde el hermano de la actriz Mónica Dosetti , José Dosetti, la agrede físicamente sigue dando de qué hablar y causando indignación.

En la cinta, difundida por el periodista Carlos Jiménez se puede ver cómo su hermano la toma por detrás con un objeto alargado y flexible con el que la rodea por el cuello, mientras que ella se encuentra en una silla de ruedas.

La actriz que participó en telenovelas como El premio mayor, y Atrévete a soñar, padece esclerosis múltiple desde hace algunos años , por lo que se alejó del medio del espectáculo y se ha mantenido en su casa.

Mónica Dossetti defiende a su hermano tras ser golpeada por él

Aunque se ve claramente cómo la agrede, la actriz salió a defenderlo, y durante una entrevista con el programa Venga la Alegría aseguró que no quiere proceder de forma legal contra su hermano.

“Pues es mi hermano, no se vale, ya perdí uno y éste no quiero perderlo...Ya fue la PGR, vino hoy otra vez, y vinieron a las 3 de la mañana, en la madrugada. Estoy bien… Él está con una novia nueva, no quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito”, dijo, con una voz que se nota afectada por su enfermedad.

A pesar que ella no quiere denunciarlo, la Fiscalía General del estado de Morelos abrió una investigación para determinar lo ocurrido con la actriz.

“Se entrevistó a Mónica ‘N’, a la madre y a una hermana, así como al hermano que se observa en el video difundido...Con los resultados de las investigaciones periciales recabados se habrá de determinar si se realiza la judicialización de la carpeta de investigación iniciada a partir del conocimiento de los hechos a través de la difusión digital”, dijo la dependencia.

Las medidas de protección a la actriz Mónica Dosetti tras la agresión de su hermano

Para proteger a la actriz de forma física y psicológica, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Morelos ordenó medidas de protección.

Su hermano tiene prohibido acercarse a ella e incluso hablar con ella por cualquier medio, y por supuesto, no puede vivir en la misma casa.

Además, la actriz ya fue valorada por un médico legista, y estará vigilada, por parte de la Seguridad Pública Municipal de Tepoztlán, Morelos, mientras la investigación permanezca abierta.

Su hermano, José Dosetti, aseguró estar arrepentido de agredir a Mónica. “Él nos explicó que tienen momentos difíciles como cualquier familia y que ese día no fue la excepción. La explicación que dio es que tuvo una ingesta de un medicamento que lo alteró en su conducta y en sus nervios”, dijo el fiscal Carmona.