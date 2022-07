“Papi yo te amo, perdóname”: Hija de Andrés García le pide perdón luego de que la negara como hija

Andrés García ha estado en las noticias las últimas semanas tras enfrentar distintos problemas de salud e incluso alistar su herencia por considerar que “se acerca su final”. Recientemente, ofreció una entrevista donde contó la comunicación que mantiene con sus hijos, tras no recibir ayuda de ninguno de ellos.

En medio de sus declaraciones se pudo conocer que el actor no mantiene ningún contacto con su hija Andrea García, luego de que esta lo acusara de abuso, haciéndole pasar un mal rato.

Ante las acusaciones de la también actriz, el recordado galán de telenovelas desterró a su hija.

“Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar. Voy a decir la verdad, la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe. Una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pendejad*, que yo la había violado desde chiquita [...] Esa es una verdadera pendejad*, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejad*s; por eso, para mí, ella ni siquiera existe”, confesó.

Andrea García arrepentida le pide perdón a su padre

A través de sus redes sociales, la mujer apareció en medio de lágrimas y sorprendida por la gran cantidad de comentarios de rechazo que ha recibido pues negó rotundamente que en alguna ocasión haya dicho o hecho referencia a supuestos actos de abuso sexual.

“Quiero decir que es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño. Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá y mi papá es un buen hombre. Nunca he dicho nada negativo, ninguna mentira ni ninguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá”, comenzó.

Andrea aprovechó para aclararle a su padre que nunca dijo esas mentiras y le pidió perdón por si alguna vez lo ha lastimado.

“Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras así que por favor, si en algo te he lastimado, perdóname. Y yo te perdono a ti también porque se que en tu corazón hay amor y aunque estas personas quieren separar a familias no lo van a poder hacer porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente y tú sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas”, agregó.

Asimismo, le pidió que responda a sus llamados o que la llame directamente para aclarar sus diferencias.

“Te mando un abrazo con todo mi amor y espero que te recuperes pronto. Te voy a llamar, solo espero que me contestes o llámame, te amo y yo sé que en tu corazón y en tu mente nuestra relación padre-hija nadie la puede dañar. Te amo, papi, recupérate pronto”, concluyó.