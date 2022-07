Salma Hayek fue la inspiración de estos famosos: han creado en su honor canciones, obras y más

La actriz de Hollywood, Salma Hayek, no solo es una mujer hermosa, que ha construido su carrera en Hollywood con mucho esfuerzo y dedicación, sino que es inspiración y ejemplo para muchos de entrega, valores y determinación ante la vida. Es una artista orgullo para los latinoamericanos.

Su belleza va más allá de lo físico, Salma es una mujer con una historia de sacrificios y retos increíbles. Su primer trabajo profesional fue una obra infantil, Aladino. Allí la vio un productor que le ofreció un papel en la telenovela Nuevo amanecer.

Inmediatamente después pasó a ser la protagonista de Teresa, una telenovela de relleno, donde todos los protagonistas eran desconocidos y su personaje, aunque sufría mucho también sabía ser mala.

Tenía todo para no funcionar, y sin embargo lo hizo. Batió récords en México. La cambiaron a prime time y Salma Hayek se hizo famosa de la noche a la mañana.

Dejó su país y se trasladó a Los Ángeles para cursar estudios en la escuela de Stella Adler. A partir de ese momento, sorteando todos los obstáculos, llegó a Hollywood y es hoy una de las actrices más cotizadas y buscadas en el mundo del cine.

JoanSebastián la quería para “Eso y más”

Salma no sólo ha sido la musa e inspiración de cantantes, fotógrafos y productores, sino también el amor platónico, el amor imposible de muchos.

Vale recordar al cantante Joan Sebastián, quien falleció en 2015, y confesó en vida que uno de sus amores imposible era Salma Hayek a quien le hizo varios regalos e, incluso, le escribió una canción, reseñó Milenio.

Nunca tuvieron una relación, pero el cantante aun así le declaró su amor con una romántica que lleva por título “Eso y más”, una canción que salió a la luz en 2006 y forma parte de su álbum discográfico Más allá del Sol.

“Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar (…) Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar / Por poder mirarme en tus ojos bonitos / Y vivir la gloria de estar a tu lado”, dice la letra de la canción que inspiró esta mujer que hoy tiene 56 años.

Hasta un caballo le obsequió

En 2017, la actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, reveló que aún conservaba el caballo que le regaló el intérprete de Secreto de amor, quien lleva por nombre Romeo, un detalle que podría hacer referencia a la canción de Eso y más.

En el primer verso Joan Sebastián menciona a los personajes que protagonizan la tragedia de William Shakespeare. “Me contaron de Romeo y Julieta y pensé… ¡Qué hermoso cuento!”.

Diego Verdaguer enamorado pero casado

Pero Sebastián no fue el único que deliró por Salma. Aunque muchos les cueste creer, en esa lista de amores platónicos e imposibles está el cantante Diego Verdaguer, también fallecido y quien estuvo casado 46 años con la cantante Amanda Miguel.

“La primera vez que la vi fue en un elevador en Puerto Rico. Se abrió la puerta y casi me desmayo. Luego, la vi en una Teletón en la ciudad de Los Ángeles y desde allí empezó una amistad muy bonita”, dijo en ese entonces el cantante argentino al programa Venga La Alegría.

También le escribió algunas canciones a la actriz. “Nos hablamos mucho y le compuse unas canciones, tenía una voz hermosa. Esos eran mis pretextos para estar cerca, hacer música”.

Diego estaba muy atraído por Salma, incluso, llegó a confesar que se enamoró, pero él estaba casado con Amanda.

“Es una mujer divina. Yo podría, quizá, construir un sueño con ella si me hubiera abierto la puerta de su corazón, pero yo tampoco estaba dispuesto porque tenía una vida. Me miré al espejo y me dije que me estaba enamorando y que debía calmarme”, dijo.

La musa de Karl Lagerfeld

Así como hubo hombres que consideraron a Salma Hayek su amor platónico, también hay quienes la convirtieron en su musa. Es el caso del diseñador Karl Lagerfeld, vecinos puerta con puerta en el elegante quai Voltaire de París, y quien deseo con locura conocer a la famosa actriz.

Tanto fue el deseo de Lagerfeld que se cumplió en 2010. “Karl solía hablarme de tocarle la puerta a su vecina, que resultaba ser Salma Hayek. Él me decía que ella es absolutamente divina y que quería fotografiarla”, cuenta a ABC Stephen Gan, editor-jefe de V magazine y co-fundador de Visionaire, uno de los grupos editoriales más influyentes del mundo del fashion.

Ese encuentro, Gan relata, “fue como un festival de amor en el estudio, una pareja echa en el cielo de la moda”.

Aseguró que la producción se extendió mucho más de lo que habían planeado porque ni Hayek ni Lagerfeld querían que terminara.

“Se veía cómo disfrutaba el uno con el otro”. Y de este “amor” nació una producción exclusiva para España, en la que madame Pinault se viste de pies a cabeza de Gucci e Yves Saint Laurent, buques insignia del imperio Pinault-Printemps-Redoute.

Kim Kardashian admira las curvas de Salma

Las curvas de Salma también han sido inspiración para las féminas. Kim Kardashian confesó en una entrevista al diario Los Angeles News and Events que Salma Hayek fue su modelo a seguir.

“Nunca vi a alguien en las revistas con mi tipo de cuerpo, así que ver a personalidades como Jennifer Lopez o Salma me inspiraba y me hacían sentir más cómoda y segura”, comentó al diario.