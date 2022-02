Diego Verdaguer se enamoró de Salma Hayek y le compuso canciones: la historia que pocos conocen

Diego Verdaguer falleció el pasado 27 de enero, debido a complicaciones por Covid-19, dejando un gran vacío en el mundo del espectáculo.

Sus canciones como La ladrona, y Volveré marcaron la vida de muchos de sus fans, y por supuesto, entre las más afectadas se encuentra su esposa, la también cantante Amanda Miguel y sus hijas.

Diego y Amanda tuvieron un matrimonio de 46 años, y lograron superar todas las adversidades que vivieron.

Sin embargo, el cantante estuvo enamorado de una celebridad que no era Amanda, y fue su amor platónico.

Se trata de Salma Hayek, a quien llegó a conocer, y de quien quedó flechado apenas la vio.

Así fue como Diego Verdaguer se enamoró de Salma Hayek

Durante una entrevista en el programa Venga La Alegría, hace unos años, el cantante contó su amor por Salma Hayek y lo que vivió al conocerla.

“La primera vez que la vi fue en un elevador en Puerto Rico. Se abrió la puerta y casi me desmayo. Luego, la vi en una Teletón en la ciudad de Los Ángeles y desde allí empezó una amistad muy bonita”, dijo en ese entonces el cantante argentino.

Además, aseguró que le había compuesto algunas canciones a la actriz. “Nos hablamos mucho y le compuse unas canciones, tenía una voz hermosa. Esos eran mis pretextos para estar cerca, hacer música”.

Diego confesó que se sintió muy atraído por Salma, incluso, llegó a enamorarse, pero él estaba casado con Amanda.

“Es una mujer divina. Yo podría, quizá, construir un sueño con ella si me hubiera abierto la puerta de su corazón, pero yo tampoco estaba dispuesto porque tenía una vida. Me miré al espejo y me dije que me estaba enamorando y que debía calmarme”, confesó.

Incluso, reveló que salieron varias veces, y hasta se besaron, pero no pasó de allí.

El cantante confesó que le fue infiel a Amanda

Sin embargo, sí confesó haberle sido infiel a Amanda Miguel con otras mujeres, pero que se arrepentía de cada una de ellas, y le había contado a Amanda todo.

“En algún momento sí fui un poco, digamos, indolente de la severidad y la responsabilidad que significa la pareja. Exactamente, no fui infiel con el alma ni con el corazón, pero sí con el cuerpo alguna vez”.

Y en los últimos años, Amanda y Diego tenían una relación perfecta, llena de mucho amor, y así lo evidencia cada palabra que la cantante le ha dedicado a su esposo.

“Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos”, fue uno de los mensajes de Amanda.