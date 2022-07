Myriam Montemayor llama ‘rupestre’ a Toñita y redes salen en su defensa

Myriam Montemayor y Toñita continúan su disputa frente a los medios, las ex integrantes de La Academia han llegado a amenazarse al punto en que una de ellas decidió tomar acciones legales para protegerse. Sus declaraciones han dividido opiniones entre sus seguidores.

Myriam Montemayor llama ‘rupestre’ a Toñita y redes la critican

Todo comenzó cuando las indirectas entre ambas escalaron y finalmente Toñita amenazó con golpear a Myriam cuando se encontraran en persona frente a medios de comunicación.

“El día que la vea me la voy a madrear, eso es de ley... Hasta ahorita estoy hablando de ella, no estoy hablando nada malo, nomás estoy diciendo que cuando la vea sí me la voy a moquetear, si se dan cuenta no estoy peleándome como antes”

Ante las amenazas, Myriam Montemayor presentó una orden de restricción en contra de Toñita. Pero lo que más llamó la atención fue que la llamó ‘rupestre’.

“Cuando una persona no tiene argumentos, no es civilizada, es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas. Obviamente ese tipo de cosas lo dice la gente que es aficionada, no lo dice un profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio. Yo dije que no voy a hablar de este tema porque es alimentar. Las amenazas se tratan en otra instancia, no en los medios”

La cantante de 41 años de edad dijo que la situación está en manos de las autoridades y que Toñita se enteraría de eso pronto.

“Yo ya procedí de manera legal con una denuncia y una orden de restricción que ella ya lo debe de saber o lo va a saber en su momento”

Su comentario sobre Toñita no fue bien recibido por las redes sociales, quienes calificaron de ofensivos los calificativos que usó. También la defendieron enalteciendo sus logros.

Mientras la negra de Oro es artista exclusiva de Televisa y le piden regresar a las Estrellas en Hoy, a Myriam Montemayor la tienen como a una telonera, sigue repitiendo su papel de camarita. #Toñita la más top — SFT 📺🎶🎬 (@sinfanatismo) July 2, 2022

Además tacharon de racistas sus comentarios y la acusaron de fomentar el odio en contra de Toñita.

La señora no es consciente de lo que dice, ella habla de violencia verbal pero ya se le olvidó toda la violencia que fomento con su docena de fans para agredir a #Toñita por su color de piel, su lugar de origen,su hija y diciendo que estaba loca por su trastorno…



Mejor 🤫 pic.twitter.com/Id8UsIjyat — AngelNandez (@angelvasquezh13) July 11, 2022

Y recordaron que anteriormente los fans de Myriam fueron quienes amenazaron con golpear a Toñita.

Es que la señora manda a su escuadrón a agredir, recordemos también cuando un par de sus fans (mujeres) querían golpear a #Toñita hay audios…



Hablamos de una inmadurez brutal que tiene Myriam al no aceptar la realidad de las cosas y cambiarlas a su manera para quedar bien… — AngelNandez (@angelvasquezh13) July 11, 2022

Los fans de Toñita le mostraron su apoyo y criticaron las habilidades de Myriam sobre el escenario.

Más vergüenza da Myriam Montemayor, al ser la ganadora de la 1era Generación, canta horrible, desafinada, y con muy mala condición al cantar. Cada vez lo hace peor. Pero nadie dice nada!!. Vergüenza debería de darles hablar de @Wendolee — AdriLuc☀️ (@adrii_luc) July 11, 2022

Incluso compararon su carrera con la otros ex miembros de La Academia que a su parecer han logrado mayor éxito en la música.

Mientras Wendolee Ayala está firmada con Sony Músic, Myriam Montemayor pues tiene salud jajaja — Karlitamoxi (@karlitacast12) July 10, 2022

Por otro lado se mostraron inconformes con su participación en la nueva temporada de La Academia, pues señalan que la cantante no ha asistido a todos los llamados.

Myriam Montemayor llega cuando se le pega la gana a #LaAcademia.



Ojalá le llegue su sueldo incompleto por inepta. #RegresoEnLaAcademia — Mayren (@yurifan91) July 11, 2022

Sus clases con los alumnos de la actual generación, tampoco han sido del agrado de los espectadores.

Myriam Montemayor ofreciendo clases de expresión corporal después de la asquerosa interpretación que hizo de “Como la flor” #RegresoEnLaAcademia pic.twitter.com/HFMp2GZZAV — Mauro Campos (@joshuajazz7) July 11, 2022

Para algunos la ganadora de la primera generación de La Academia no ha logrado el mismo éxito que los participantes de otras generaciones.