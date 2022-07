“No he tenido un día para mí en un año”: Kylie Jenner habla del lado real de la maternidad

Ni siquiera las famosas se salvan del lado menos glamuroso de la maternidad del que muy pocas veces se habla, tal como lo demostró Kylie Jenner en el nuevo adelanto de The Kardashians.

La familia estadounidense más famosa del mundo compartió a través de las redes sociales algunos detalles que se verán en la segunda temporada del reality show, en el que se le dará mayor protagonismo a la vida de la socialité.

Según se pudo notar, los nuevos episodios abordarán su segundo embarazo, el estrés de compaginarlo con su hija, Storimi, de 4 años, y su faceta como empresaria, dejando interesantes revelaciones.

Kylie Jenner se sinceró sobre lo más difícil de la maternidad

En la breve pieza audiovisual, la menor del clan afirmó “necesito salir una noche. No he podido disfrutar de una noche para mí en casi un año”, con evidente hartazgo, mientras aún estaba embarazada.

Su segundo hijo nació el pasado día 2 de febrero, y en Instagram comunicó el nombre del pequeño: Wolf Webster, pero se lo cambió a las semanas siguientes. No obstante, los fans podrán ver todo el proceso de gestación puertas adentro.

De hecho, esa confesión puso en alerta a su hermana, Kendall, que es la única de todas las hermanas que no tiene hijos. “Ese embarazo (el de Kylie) ha sido como un momento de alerta para mí, como de planificación familiar. Es que es demasiado”, confesó a las cámaras.

En otras de las imágenes, se observa a Kylie Jenner reposarse sobre un sofá, con expresión de cansancio, mientras le dice a su madre, “estoy haciendo un bebé”.

Meses atrás, la joven de 24 años confesó lo duro que estaba siendo su segundo posparto. “Está bien no estar bien. Me he dado cuenta de que me estaba presionando mucho... Y me sigo recordando a mí misma que he dado a luz a un ser humano, un niño precioso y sano. Tenemos que dejar de presionarnos a nosotras mismas para volver, ya no me refiero solo físicamente, sino mentalmente, después del parto. Les mando mucho amor”, declaró, según La razón.