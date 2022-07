Michelle Renaud responde a quienes la critican por someter a su hijo a terapia del hielo

Michelle Renaud quedó envuelta en una ola de críticas luego de que presumiera en sus redes sociales la valentía de su hijo Marcelo, al practicar la terapia de hielo sin ningún problema. Este método consiste en sumergirse en una tina llena de hielos, por lo que muchos internautas lo consideraron perjudicial para el menor.

La actriz se ha vuelto embajadora de esta técnica por los distintos beneficios que aporta, y aunque muchos aplauden que ella se someta a ello, no fue bien visto que lo pusiera en práctica con el pequeño de cinco años.

Sin embargo, a través de un encuentro con los medios de comunicación decidió responder a quienes la han criticado.

Michelle Renaud pide no hablar desde la ignorancia

Ante los distintos señalamientos a los que fue sometida, la protagonista de ‘La Herencia’ se mostró orgullosa de su hijo quien comienza a descubrir los beneficios de la terapia.

“Algo muy importante es no hablar desde la ignorancia, la verdad es que tenemos muchas creencias erróneas y estoy súper orgullosa porque Marcelo se metió porque él quiso y duro 3 minutos perfecto y al otro día me dijo: ‘Mami sí sirve’, como ahorita trae dolores de los huesos de que está creciendo me dijo: ‘Mami ya no me duele nada’”, reveló.

Renaud recalcó en una entrevista para el programa ‘Hoy’ que este método ayuda a llevar una vida más saludable.

“La terapia de hielos la pueden ver, lo pueden sentir, te ayuda a tantas cosas. Es como cuando estaba embarazada y me decían: ‘¿No le vas a dar carne a tu hijo?’. Y yo les decía: ‘Por qué le voy a dar algo que yo me di cuenta que quitármelo es lo mejor que me pudo haber pasado’. Sería incongruente que si porque la gente dice le doy algo que a mí me hacía daño”, agregó.

Dentro de los beneficios de esta práctica se encuentra el mejorar el rendimiento, reforzar el control de la ansiedad, aumentar la energía, la calidad del sueño, la fuerza de voluntad y la determinación, e incluso mejora la salud mental.