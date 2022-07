“Pobre niño”: Critican a Michelle Renaud por someter a su hijo a la popular terapia del hielo

Michelle Renaud al igual que otras reconocidas actrices se ha sumado a la nueva tendencia de la terapia de hielo, conocida también como Método Wim Hof, la cual maneja grandes beneficios para mantener la figura, la piel rejuvenecida y la salud mental.

Esta técnica consiste en permanecer varios minutos en una tina llena de agua con hielos, que van por debajo de los 10 a 15 grados centígrados, lo que provoca la vasoconstricción y ayuda a la eliminación de productos de desecho como el ácido láctico.

Según expertos, la terapia de hielo también disminuye la actividad metabólica, reduce la inflamación y ruptura del tejido muscular, entre otras bondades.

Michelle Renaud mete a su hijo directo al hielo

“Desde que me meto a los hielos soy otra, no puedo dejar de bailar y de reír porque me llenan de endorfinas”, señaló en sus redes sociales donde también indicó que bajar de peso sería otro de los beneficios de la terapia de hielos.

La protagonista de la telenovela La herencia, ha sido criticada por someter a su hijo Marcelo de cinco años a esta práctica.

“Mi niño ice. Admiro profundamente a Marcelo, la primera vez que lo metieron a los hielos, fue de una manera inconsciente de golpe y fue muy traumático para él. Siempre que me veía adentro me decía que un día se iba a meter pero que a su tiempo. Hoy me dijo que estaba listo para intentarlo y duro sus 3 min respirando perfecto gozando y hasta riendo. Estoy tan orgullosa de la tenacidad de mi bebé”, escribió la actriz.

También puedes leer: Michelle Renaud confirma proceso legal contra su expareja por lastimar a su hijo

Algunos internautas consideran que no está tomando en cuenta los riesgos que corre al someterlo a este método con tan poca edad.

“Que pesar de ese niño. Se nota que tiembla en el hielo, ¿por qué le haces eso al niño?”, “¿Es sano y seguro para un niño en desarrollo? Que valiente pero me quedan esas dudas” y “Si estas mal, dónde recomiendan eso para un niño de 4 o 5 años que creo es lo que tiene el tuyo, con razón se te ve tu piel y pelo muy feo reseco”, “Pobre niño, que ganas de seguir modas y poner en riesgo la salud”, fueron algunos de los comentarios.