Osvaldo Benavides y Michelle Renaud comparten fotografía juntos por primera vez

Osvaldo Benavides y Michelle Renaud desataron los rumores de su relación a mediados de abril en medio de diversas especulaciones de la separación del actor con su novia de ese momento, Esmeralda Pimentel.

Aunque hasta el momento no se les había visto juntos en redes sociales, la actriz de ‘La herencia’ compartió una fotografía junto a él y el cantante estadounidense James Murphy.

Ni Osvaldo ni Michelle han confirmado o desmentido los rumores de su noviazgo, pero la publicación que realizó la actriz hace pocas horas ha causado una revolución por ser la pista más contundente de su unión.

La fotografía de Osvaldo Benavides y Michelle Renaud

A través de su cuenta oficial de Instagram, Michelle Renaud compartió con sus casi cinco millones de seguidores una fotografía junto a quien sería su actual pareja y con Ryan Murphy tras haber disfrutado de su concierto en la ciudad Chicago, Illinois.

“James Murphy quería su foto con nosotros.. Después de la noche que nos regaló y cómo nos puso a bailar... se merece TODO!!! Thank you Music God ! Gracias, gracias, GRACIAS! Magia”, escribió la intérprete de 33 años.

Los fanáticos no tardaron en dejar sus comentarios sobre lo más llamativo de la foto, la presencia de Osvaldo Benavides y su respectiva etiqueta.

“Que belleza, mil felicidades”, “Ay nooo! Que bellos, los amo”, “Me encantan juntos”, “Se ven increíbles”, “Que guapos, me encantan”, “Michelle, nosotros la gente que te amamos queremos que seas feliz con quién tú quieras”, escribieron algunos usuarios.

Sin embargo, destacaron más opiniones negativas sobre la relación.

“No me digas que si andas con el”, “Osvaldo te veías mejor con Esmeralda”, “Ay Michael tú y tus gustos pero bueno q vamos hacer”, “primero fue Danilo y Angela, luego Osvaldo y Esmeralda. No mam*s Michelle, quierete 2 pesos ya madura, ya tienes un hijo, ya eres una señora. Nunca serás feliz si lo construyes a costa del dolor de otrxs, por eso no te quedas quieta”, manifestaron parte de sus seguidores.

Sin embargo, hubo un comentario en específico que llamó la atención de Michelle Renaud y que se dispuso a contestar.

“Pobre Mich, no creo que se merezca que tanta gente que no la conoce (y me incluyo) opine sobre su vida. Qué fácil es juzgar y decirle que ella rompió una pareja, cuando la verdad es que no sabemos NADA!!!! Preocúpense por sus vidas y dejen de tirar odio a todo el mundo”, manifestó una internauta.

A lo que la actriz respondió: “Gajes del oficio, la gente no sabe qué onda con su vida, pero sí qué pasa en la mía. Lo importante es que conocí a mi ídolo (James Murphy)”.