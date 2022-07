El dolor de cabeza de Alejandra Guzmán y Silvia Pinal: Frida Sofía entre ataques, abusos y reconciliaciones

La vida de Frida Sofía, la hija de la cantante rockera, Alejandra Guzmán y el empresario Pablo Moctezuma, está llena de controversias, ataques, abusos, investigaciones y hasta rumores de reconciliaciones.

Su abuela Silvia Pinal y su madre están dispuestas a reconciliarse con ella y a empezar una relación basada en el amor y el respeto, pero la modelo parece no estar dispuesta a dar su brazo a torcer.

Según la revista People, Frida Sofía tiene que viajar a México para realizar los trámites correspondientes al proceso legal que entabló en contra de su abuelo Enrique Guzmán, a quien señaló de haberla tocado de manera inapropiada en sus partes íntimas cuando era niña y hasta la adolescencia.

En una entrevista al programa De Primera Mano su abuela materna, aseguró que uno de sus mayores deseos es reunirse con su nieta. “Si viene [Frida Sofía a México] que ni qué (…) Pero aquí la agarramos [para verla]”, dijo.

Este lunes, durante un homenaje doña Silvia reveló que mantiene comunicación con su nieta Frida Sofía, pese a que lleva meses peleada con su mamá, Alejandra Guzmán, pero prefiere mantener en secreto las pláticas que ha tenido con ella, reseñó Milenio.

“Ya, pero me cuesta trabajo, porque siempre se les hace, ‘ay abuela, no puedo, bueno, sí puedo’, es una linda chiquita, es una linda. ¿Ha podido platicar con ella, con Frida Sofía? Sí, claro que sí, cómo no, hablamos ella y yo en secreto, porque (hace ojos) (...) con recados y todo muy bonito”, expresó.

“En calentito... No va la reconciliación con Alejandra

Pero es que también Alejandra Guzmán confesó en una entrevista al programa Ventaneando que también está dispuesta a reconciliarse con su única hija.

“Hay cosas que algún día, espero, vuelvan a encausarse. Pero hay que dejar que cada quien toque su fondo, que todo mundo aprenda, que cada quien escoja lo que quiere en la vida. Cada quien tiene eso que hacer en la vida. Siempre tendré mi corazón abierto. Sé que existe un hilo, que es el cordón umbilical, y eso nunca va a dejar de estar unido”, expresó Alejandra.

Pero la modelo e influencer respondió recientemente a las declaraciones de su madre en su Instagram en un breve video donde se le ve frente a la cámara y se escucha el audio: “¿Quién es la cabr... de la familia que nadie quiere porque siempre les dice sus verdades y nunca les agacha la cara? Me les presento, en calientito”.

Con esta canción “El flaquito”, del grupo Enigma Norteño, Frida Sofía dio a entender que seguirá enemistada con toda la familia de su madre por no recibir el apoyo ante la acusación contra su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual.

Del pasado al presente de Frida Sofía

Frida Sofía es una joven que no le teme a nada, que su vida está llena de escándalos, que se atrevió a desafiar a su familia y que no se arrepiente de cada una de las situaciones que le ha tocado vivir.

Fue una niña deseada por Alejandra Guzmán, tal como lo expresa la letra de la canción que le compuso cuando estaba en su vientre “Yo te esperaba”.

Pero ser madre soltera en esa época era muy mal visto en la sociedad mexicana. Cuando Frida Sofía nació sus padre se separaron.

A los 20 años Frida Sofía Moctezuma Guzmán-Pinal intentó suicidarse. La joven se arrojó de un edificio en Miami, pero Alejandra lo negó.

También se casó muy joven en 2016 con Luis Escamilla, matrimonio que duró apenas dos años, según por maltratos. Versión que fue negada por la propia Frida Sofía.

La modelo y cantante también posó desnuda para la revista Playboy y varias otras publicaciones y en sus redes sociales es muy activa, no tiene timidez por nada y se muestra tal como es rebelde y atrevida.

La relación con su madre empezó a deteriorarse cuando Frida Sofía la acusó de salir con su exnovio Christian Estrada y con otra de sus antiguas parejas.

El escándalo del abuso

Pero el escándalo que sorprendió al mundo del espectáculo en México, ocurrió en 2021 cuando Frida Sofía confesó los presuntos abusos sexuales que sufrió por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, cuando tan solo era una niña.

Debido a estas acusaciones, la hija de Alejandra Guzmán emprendió un proceso legal contra su familia.

“La denuncia ya está, los análisis y el peritaje también. Lo único que puedo decir es que he hecho todo lo que está en mis manos para que se proceda y la Fiscalía no procede”, leyó el conductor del programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante, indicando que estas eran las palabras de la modelo en aquel momento.

El proceso sigue en curso, así como la vida de una familia que ha vivido de escándalo en escándalo.