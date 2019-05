La contundente respuesta de Alejandra Guzmán a los ataques de su hija Frida Sofía

Frida Sofía se ha convertido en el miembro más polémico de la llamada Dinastía Pinal, no sólo por la pelea que mantiene con su sobrina Michelle Salas, sino por las agresivas declaraciones en contra de su propia madre, la cantante Alejandra Guzmán.

Por un lado, Frida deja claro lo mucho que ha sufrido por el abandono al que siempre ha estado sometida y por otro, le reclama el hecho de haberle robado a un a ex novio.

“Traté de amarte, protegerte y quererte, pero es tiempo de que paguen las consecuencias de sus acciones. Pruebas. Me duele y me da pena, pero hasta aquí. Cobardes”, comentó Frida Sofía.

Luego de la advertencia, La Guzmán se limitó a decir que no se engancharía y que lo que se tenga que solucionar, se haría en casa. En entrevista con Suelta la Sopa, la intérprete afirmó que jamás haría las cosas por las que Frida la acusa. Así mismo dijo que lo que quisieran saber de su hija, que se lo preguntaran directamente a ella.

"Todas las madres que son independientes nos van a reclamar algo. hablando se entiende la gente pero no puedo decirte mas porque tengo que mantener la cordura. no tengo nada que ver con las decisiones que ella tome. yo me siento tranquila porque no es mi sepa, yo jamás haría algo así"

A través de unas capturas de pantalla, Frida Sofía mostró que en 2015 le rogó a Alejandra Guzmán que se alejara de su expareja por respeto a lo que esta le contesta que había estado viendo unos negocios con él y que ella podía hacer lo que quisiera porque se da su lugar. "No tengo nada de que arrepentirme. Eso es lo único que me da seguridad cuando no tomo y estoy consciente. Espero algún día comprendas"

