“Envejecer no significa que no me esforzaré por alcanzar la perfección”, así responde Kim Kardashian a quienes la critican Instagram

Por años Kim Kardashian ha recibido miles de críticas por excederse con sus cirugías y retoques estéticos, y, además, negarlo, haciendo que las mujeres crean que se puede lucir como ella de forma natural.

Sin embargo, recientemente, la famosa confesó cuáles retoques se ha realizado, desmintiendo algunos que aseguraban que se había hecho.

Además, también respondió a quienes la han criticado por años, y dejó claro que cada persona tiene derecho a hacer con su cuerpo y su vida lo que desee.

Durante una entrevista con la revista Allure, Kim admitió que se ha inyectado bótox en el rostro y además es fan, pero negó que se rellanara los labios y mejillas.

“Sin relleno. Nunca he hecho nada. Hoy tengo una gota de rímel. Nunca me he llenado las mejillas. Nunca me he llenado los labios”, explicó la famosa empresaria.

También negó que use extensiones de pestañas. “Nunca he tenido extensiones de pestañas. Tengo una gota de rímel hoy. Y mis cejas también son naturales”.

Kim Kardashian responde a quienes la critican por querer lucir “perfecta”

Kim Kardashian confesó que le importa lucir bien, debido a la presión a la que está sometida por ser una figura pública, pero no es nada fácil.

“Probablemente me preocupo más que 90 por ciento de las personas en este planeta. No es fácil cuando eres mamá y estás agotada al final del día o estás en la escuela, y yo soy todo lo anterior. Hago mis tratamientos de belleza tarde en la noche. Después de que todos mis niños estén en la cama, estoy haciendo tratamientos con láser”, reveló Kim.

Y destacó que seguirá haciendo con su cuerpo todo lo que considere necesario para verse y sentirse bien, siempre que no atente con su salud.

“Envejecer no significa que no me esforzaré por alcanzar la perfección, pero llegas a un punto en el que dices: mi salud es más importante que cualquier otra cosa”, afirmó.

Kim también destacó que la parte de su cuerpo que más odia son sus manos, pero trata de amarlas y aceptarlas

“Odio mis manos, están arrugadas y asquerosas”, explicó. “Pero he vivido la vida y he cambiado tantos pañales con estas manos y he acurrucado a mis bebés con estas manos, así que estoy bien con ellas”.

Kim deja claro que cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que desee, y que haga lo que haga, nunca se podrá complacer a todos, pues lamentablemente, las críticas están a la orden del día.