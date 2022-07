Alfredo Adame opinó sobre el caso de Yrma Lydya e indignó a todo Internet con su respuesta

Polémica causa el actor de telenovelas y conductor, Alfredo Adame en las redes sociales, al pronunciarse sobre el feminicidio de la cantante Yrma Lydya, ocurrido el pasado 23 de junio en el famosos restaurante Suntory.

El principal sospechoso del asesinato de la cantante regional es su esposo de 79 años de edad, Jesús Hernández Alcocer, quien según las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la citó para conversar sobre su divorcio y le propinó tres tiros que le cegó la vida.

Alfredo Adame, en una entrevista para el programa “Suéltalo Aquí”, reveló que conocía muy bien a Jesús “N” y que eran muy buenos amigos.

“Siempre conmigo fue muy buen amigo, siempre me dio muy buenos consejos (…) Es un hombre muy poderoso, es un hombre con una economía envidiable, sí es un hombre que tiene mucho dinero pero yo nunca vi nada”, dijo Adame.

Asimismo, considera que Hernández Alcocer es una persona muy inteligente como para no haber sabido las consecuencias de sus actos. “A mí me extraña tanto que haya hecho esto, que cite a su esposa para matarla en un restaurante. Digo, si lo quieres hacer pues la matas en tu casa”, dijo.

El actor de telenovelas recordó que el implicado le contó que había tenido malas experiencias con las mujeres porque lo utilizaban o le robaban, situación que compartía y entendía porque él también había pasado por eso.

“A mí me vino a la mente inmediatamente algo que dijo alguien por ahí, pues esta jovencita estuvo no sé si casada o rejuntada con Quiñones, el dueño de radio 13. Terminaron en tremenda bronca porque Quiñones decía que esta mujer le había robado dinero y que ellos habían terminado muy mal”, resaltó el conductor.

El detonador, el dinero

Adame fue más allá y cuestionó a Yrma Lydya por estar con un hombre de tan avanzada edad. “¿Qué hace una mujer de 21 años con un hombre de 79? Amor no es”.

“Seguramente lo estaba usando y si sucedió lo que creemos todos que sucedió, yo creo que esto fue lo que detonó o cegó a Jesús en este sentido. No estoy justificándolo ni nada, pero yo creo que esto pudo ser el detonador, pudo ser el dedo que jaló el gatillo”, agregó.

También reveló que el presunto asesino era dueño de varios restaurantes y accionista del Suntory, donde ocurrió el feminicidio, por lo que consideraba ilógico que Jesús “N” haya cometido el asesinato.

“Yo cuando fui el año pasado a su casa no recuerdo haberla visto. Él me la hubiera presentado. Pues si tú tienes una novia bonita y tienes 79 años y llevas a gente a tu casa pues lo primero que haces es presentar a la esposa para presumirla y lucirla. Yo la verdad no la conocí”.

Fiscalía firme: “No habrá compadrazgos”

Según El Universal, el objetivo de la Fiscalía es recabar las pruebas suficientes para comprobarle al juez de la causa que el imputado actuó de “manera dolosa y con alevosía” para cometer el feminicidio.

La titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, dijo que “no habrá ni compadrazgos ni influyentismos que permitan que el caso quede impune”.