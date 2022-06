“Yrma Lydya quería triunfar a como diera lugar”: Publirrelacionista revelo cómo fue trabajar con la cantante

“Era una chica muy persistente, dedicada, buscaba triunfar a como diera lugar”, así describió Víctor Hugo Sánchez a la cantante Yrma Lydya Gamboa, quien fue su publirrelacionista por un tiempo.

Sánchez la conoció en el año 2014, la cantante apenas tenía 16 años y le insistía constantemente para que la dejara presentarse en el canal de televisión donde él trabajaba, Capital 21.

“Yo le dije que no la podía invitar porque era menor de edad y no podía salir a menos que viniera con sus papás o trajera una carta firmada de que podía salir su imagen. Lo hizo, cantó ahí y nos hicimos cuates, nos escribíamos mucho”.

La joven, quien fue asesinada por su esposo Jesús Hernández Alcocer el pasado 23 de junio, hablaba constantemente con Víctor Hugo, le pedía consejos sobre su carrera aun cuando no le había contratado formalmente.

Los desacuerdos

Pese a la confianza que se generó entre ambos, había desacuerdos como que Yrma le gustaba cantar bolero y música ranchera y Víctor le recomendó probar otro género.

También le hizo falta la infraestructura que necesita un artista nuevo para colocarse en el gusto del público y el presupuesto para echar andar su carrera.

“Un día llegó a cantar en Televisa, no se lo conseguí yo. Cantó en la fiesta del 16 de septiembre que hacen ahí y salió a nivel nacional, logró hacer eso dos años consecutivos. Luego nos perdimos un poco la pista y cuando supe estaba viviendo con Carlos Quiñones, un empresario que era dueño de Radio 13 y que falleció durante la pandemia”, contó el relacionista a Milenio en una entrevista telefónica.

Impositiva y mandona

Luego perdió el contacto con la cantante hasta principio de este año que Yrma lo llamó porque ya tenía el presupuesto para pagarle.

“Ahí fue cuando fui a su casa en el Pedregal y me presentó a Jesús Hernández Alcocer. Él le dijo ‘mi esposa’ y yo pensé ‘¿cómo que ya se casó esta mujer?’, y luego me preguntó que cuánto le iba a cobrar, sacó el dinero, me lo dio y me dijo: ‘Pues, a trabajar’”.

Asegura que para ese momento “Yrma estaba muy impositiva, muy mandoncita, rara. Yo le dije que así no podía trabajar y que me dejara hacer lo que yo sé hacer. Nos dimos un agarrón, le devolví su dinero, se lo deposité y le dije adiós”.

Pese a las diferencias profesionales, Víctor Hugo explicó que Jesús Hernández Alcocer siempre se portó de muy buena manera con Yrma Lydya, muy “amoroso”, y que veía a la cantante “muy bien vestida” e “impecable”.

Por fin un acuerdo

Hace un mes el publirrelacionista tuvo nuevamente contacto con la cantante de regional a través de su amigo, el productor Reynaldo López, quien le dijo que se encontrara para escuchar cantar a una mujer.

“Vamos llegando a la casa y era la misma casa del Pedregal y Jesús Hernández Alcocer ni me reconoció porque la primera vez que nos vimos fue como 15 minutos”.

En esta reunión, Yrma Lydya se portó más calmada y Víctor Hugo le pidió que esta vez sí le permitiera hacer su trabajo como representante y ella se mostró de acuerdo.