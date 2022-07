“Ya no se quien fue infiel primero”: Itati Cantoral recuerda su infidelidad a Eduardo Santamarina

Itatí Cantoral se convirtió en una de las actrices más conocidas en Latinoamérica con sus distintos personajes en las telenovelas como el de Soraya Monetenegro en ‘María, la del barrio’, el cual le generó una gran fama, al punto de aun ser recordado a través de memes.

En su camino como actriz conoció a Eduardo Santamarina, otro de los actores más conocidos dentro de las pantallas mexicanas. Ambos se casaron y fruto de su romance tuvieron a sus dos hijos: los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel.

Sin embargo, su unión solo duró cinco años y terminaron envueltos en distintas polémicas por las adicciones del actor y las infidelidades de ambos.

Las infidelidades de Itati Cantoral y Eduardo Santamarina

Uno de los primeros escándalos que atravesaron fue la presunta infidelidad de Eduardo con Susana González cuando protagonizaron “Velo de novia”.

“Yo como esposa de albañil le llevaba hasta su itacate a su corte a comer. Yo le llevaba la comida hecha por mí, y él ya no quería... No, pues ya andaba con la Susana González”, contó.

Asimismo, reveló que todo Televisa conocía sus andanzas y fue una mujer del personal quien decidió contarle lo que sucedía.

“Las personas que están en los camerinos, la señora, me conocía desde hace muchísimo tiempo, y entonces cuando habló al camerino, me dice: “Ay señora, yo no sé ni qué decirle, pero es que se meten al camerino’. Todo Televisa ya sabía menos yo”, dijo.

Tiempo después Santamarina reveló lo que realmente había sucedido entre Susana.

“Yo con Susana estuve tres años, no fue un noviazgo de novela. No se dio, entonces bueno, pues si no se dio no pasa nada. Ella hizo su vida y yo estoy haciendo la mía”, afirmó.

A pesar de aquella confesión, la historia dio un giro cuando Cantoral le concedió una entrevista a Yordi Rosado confesando que ella también le había fallado a su matrimonio, por lo que no sabía quien había sido infiel primero.

“Ya estábamos separados, ya estábamos mal. Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, y yo no estaba divorciada. Ya no sé (quien fue infiel primero), ya estábamos mal, ya no había nada de nada”, afirmó.

A pesar de que ambos interpusieron a distintas personas en su vida, aseguran que fue sus carreras como actores las que los dividió.

“Yo tenía otra visión de mi carrera y él no; eso nos ayudó a romper la relación. Yo en el ínter empecé a salir con Porras y yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró, adiós, se terminó todo”, agregó.

Tras aquel polémico divorcio, cada uno tomó su camino. Eduardo formó una familia junto Mayrín Villanueva, con quien tuvo una hija llamada Julia. Por su lado, Itatí Cantoral tuvo una relación con el productor, Alberto Cruz y tuvo una niña llamada María Itatí, aunque la relación no prosperó.