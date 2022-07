¿Hubo complot en ‘La Casa de Los Famosos’ como acusó Niurka? Varias celebs rompen el silencio

La salida de Niurka Marcos en ‘La Casa de Los Famosos’ puso a temblar a más de uno en Telemundo, especialmente a los conductores Jimena Gállego y Héctor Sandarti a quienes acusó, junto a la producción del programa, de ser partícipes de un complot para “desprestigiarla” en el reality show.

“Fue una semana de ataque, con el 50% de lo que me atacaron hubieran logrado el mismo objetivo”, aseguró la artista al programa De Primera Mano.

Días después de todo el escándalo, la vedette cubana accedió a ir a la gala y confrontó a Jimena y a Héctor:

“Esta no es mi casa, en mi casa no me tratan tan mal como me han tratado acá y tampoco me digan que me quieren porque no me quieren, entonces seamos honestos”, expresó.

— Niurka