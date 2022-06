Con la escopeta cargada llegó Niurka Marcos a la Casa de Los Famosos y “reventó los números” de audiencia

Lo que ninguno de sus seguidores se esperó era que Niurka Marcos regresara a La Casa de Los Famosos, tras ser la sexta eliminada de la competencia y asegurar que en el reality show fue “desprestigiada”.

Pero llegó con el verbo más encendido que nunca y protagonizó uno de los momentos más tenso con los conductores del programa, Jimena Gállego y Héctor Sandarti.

Gállego y Sandarte trataron de defender la credibilidad del show frente a los señalamientos que hizo la vedette cubana que hoy supera los dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

“En mi casa no me tratan mal”

Al iniciar los conductores la entrevista, la invitaron a ver los mejores momentos que pasó en La Casa de Los Famosos y Niurka se quejó que precisamente “ahora” era que lo iban a mostrar, cuando ya la habían sacado del show.

“Esta no es mi casa, en mi casa no me tratan tan mal como me han tratado acá y tampoco me digan que me quieren porque no me quieren, entonces seamos honestos”, expresó la artista cubana.

Pero la entrevista de Niurka Marcos cargada de polémica, rabia y rencores, acaparó de tal manera la atención de los espectadores que el programa reventó los números de audiencia en Telemundo.

¿Número altos por la polémica?

La gala logró congregar el lunes frente a la pantalla de Telemundo a casi 1 millón y medio de televidentes (P2+), 1.456.000 para ser más exactos, según Nielsen, reseñó la revista People.

Asegura la empresa que es el dato de audiencia más alto registrado hasta ahora por la actual temporada del reality show.

Pero destacan los expertos que no es la primera vez que el programa promedia esa cifra tan alta.

La semana pasada, la gala posterior a la expulsión de la controversial vedette también logró registrar 1.456.000 televidentes (P2+), el récord de audiencia de la temporada.

La reaparición de Niurka venció a los programas de la competencia, La Rosa de Guadalupe (Univision) y La Mexicana y el Güero (Univision), que promediaron en su misma franja horaria 1.080.000 televidentes (P2+) y 1.164.000 televidentes (P2+) respectivamente.

La aplicación también es #1

En un comunicado, la cadena de televisión aseguró que La Casa de Los Famosos se ha convertido “en la transmisión simultánea lineal #1 en la aplicación de Telemundo desde el lanzamiento del reality, superando actualmente a la primera temporada en un 48% con más de 11 millones de minutos vistos”.

“Además, la votación de esta segunda temporada alcanzó los 66 millones de votos hasta la semana seis, sobrepasando un 67% más que la primera temporada. De acuerdo con Talkwalker Social Content Ratings, el programa se convirtió en el reality #1 con mayor impacto en las redes sociales generando un total de 6,1 millones de interacciones y 67,5 millones de reproducciones de videos”, destaca el documento.