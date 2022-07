¿Hubo complot en La Casa de Los Famosos como acusó Niurka? Varios rompen el silencio

La salida de Niurka Marcos en La Casa de Los Famosos puso a temblar a más de uno en Telemundo, especialmente a los conductores Jimena Gállego y Héctor Sandarti, a quienes acusó junto a la producción del programa de ser partícipes de un complot para “desprestigiarla” en el reality show.

“Fue una semana de ataque, con el 50% de lo que me atacaron hubieran logrado el mismo objetivo”, aseguró la artista al programa De Primera Mano.

Días después de todo el escándalo, la vedette cubana accedió a ir a la gala y confrontó a Jimena y a Héctor: “Esta no es mi casa, en mi casa no me tratan tan mal como me han tratado acá y tampoco me digan que me quieren porque no me quieren, entonces seamos honestos”, expresó.

Lo cierto es que ese episodio con Niurka no sólo trajo mucha audiencia para Telemundo, sino miles de críticas en las redes sociales, especialmente contra la conductora Jimena Gállego, de quienes los internautas aseguran “es la mano que mece las cuna” en La Casa de Los Famosos.

Los hilos del poder

Según la revista People los últimos días han sido especialmente calientes en las redes, concretamente Twitter, donde la presentadora mexicana ha protagonizado un capítulo no muy agradable.

Los usuarios la acusan de ser la que mueve los hilos del poder en el programa y que sus influencias tienen mucho que ver con la forma con la que se desarrolla el contenido.

Durante un en vivo en Instagram Jimena aclaró que todo lo que se dice sobre ella “es mentira”.

“Hace 5 años que no uso Twitter, llevo 5 años sin subir nada, no me acuerdo ni de mi contraseña”, dijo sobre los mensajes negativos que navegan a sus anchas en la red.

“Dijeron algo de que yo puse una conversación con una persona... pues puras mentiras, es muy fácil hacer una pantalla y que aparezcan conversaciones, desde luego cien por cien confirmado, no soy yo... que sigan diciendo y especulando”, expresó.

No soy la jefa

Dejó claro que ella “no es la jefa” de La Casa de Los Famosos.

“No soy la jefa, ni la que habla, ni soy la jefa del programa, mi puesto es el de conductora, tengo a los jefes y los productores que son los que hacen todo de este formato que conocen y que son unos fregones de la televisión”.

Dijo que trabaja junto a un “equipo increíble” que son más de 250 personas. “Es mucha gente, mucho trabajo y cada quien tiene su posición. Y yo no hago más que ser la conductora del programa y créanme que estoy fascinada y encantada de poder serlo, es un gran privilegio para mí”.

A manera de broma dijo que sólo da órdenes en su casa, por lo que no existe ningún complot en el programa para perjudicar o sacar a nadie.