¿Boda a la vista? Christian Nodal conoció a un sacerdote y quiere que él lo case en el futuro

Aunque sólo han pasado cinco meses de la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, el cantante decidió no cerrarle las puertas al amor, tras iniciar un romance con la cantante argentina Cazzu, con quien se ha dejado ver muy enamorado y complementado, a pesar de tener solo unas semanas saliendo.

Aunque Nodal fue captado con un par de mujeres tras su separación, ha sido la rapera quien conquistó verdaderamente su corazón y todo parece indicar que están dispuestos a dar el siguiente paso.

Cazzu ha acompañado a Nodal durante su gira Forajido Tour donde se ha presentado en distintos países de Latinoamerica, como Bolivia, Colombia, México y Chile y Guatemala.

Nodal cuenta sus intenciones de llegar al altar

En este último ha sido captado en varias oportunidades, incluyendo su primera salida, donde se les vio comiendo un cono de helado, además, fue en Guatemala donde se le vio decirle un “te amo” antes de subir al escenario, a pesar del poco tiempo que llevan de pareja.

Ahora un sacerdote en Antigua ha dado algunos detalles del romance mientras compartió una imagen de los artistas en en el Convento La Merced, ubicado en las inmediaciones de la turística localidad.

El padre ha causado revuelo en medio de los fans de Nodal pues dejó entrever sus intereses por llegar al altar en dicha ciudad.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, publicó el sacerdote Luis Castillo, conocido en el lugar como Padre Choco.

Tras las declaraciones del sacerdote, los internautas comenzaron a hacer conjeturas en torno a sus palabras y presumen que la pareja podría llegar al altar, tras el fallido compromiso con Belinda.

Al parecer, Christian se ha tomado muy en serio su nueva relación.

La periodista Elisa Beristain comentó en su programa que ya le había presentado a sus papás a Cazzu a través de una videollamada, lo que estaría formalizando la relación.