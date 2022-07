La razón por la que a Sergio Sepúlveda no lo dejaron entrar al velorio de Fernando Del Solar Instagram: sergesepulveda y fernandodelsolar

Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio a la edad de 49 años, “luchó hasta el último momento”, aseguró Anna Ferro, la esposa del conductor de televisión, quien ha dado lecciones de resiliencia en medio del duelo que se encuentra atravesando.

Como parte de su última voluntad, el también actor y modelo fue velado de cuerpo presente en la ciudad de México, donde colegas, amigos y familiares se congregaron para despedirlo por última vez.

Uno de ellos fue Sergio Sepulveda, a quien conoció en el set de “Venga la alegría”, programa matutino que ha estado al aire en TV Azteca desde 2006, y del que eran parte del elenco y con quien forjó una amistad.

¿Por qué Sergio Sepúlveda no pudo entrar al velorio de Fernando Del Solar?

Tras la velación del cuerpo de Fernando del Solar, según el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante se le negó el acceso a varias personas, entre ellas, el conductor Sergio Sepúlveda.

De acuerdo con internautas, el exconductor de “La Academia” fue “traicionado” por Sepúlveda, quien luego de enterarse de la separación entre Fernando e Ingrid, le dio su respaldo a la exGaribaldi, pese a la amistad que llevaba con del Solar.

Situación que no ha sido aclarada, pero que levantó sospechas de una posible enemistad al final de su vida, luego de que el manager del conductor de origen argentino le limitara el ingreso a la funeraria a Sergio Sepúlveda, afirmó Gustavo Adolfo Infante mediante su canal de YouTube.

“El mánager tomaba la decisión de quien entraba y quien no entraba...que a mucha gente no la dejaron entrar, que a un señor que se llama Sergio Sepúlveda, de Azteca, no lo dejaron entrar (...) Digo, igual les caía gordo, ¿no?”, mencionó el comunicador.

Ante esta circunstancia, Sergio no ha revelado qué fue lo que pasó, sin embargo, fue una persona cuyo nombre es Aarón quien no dejó entrar al conductor de “Venga la alegría” para darle el último adiós a su amigo.