Tranquilo y rodeado de seres queridos: Así fue el último instante de vida de Fernando del Solar

“Les agradezco mucho a todos sus llamadas, vi las cadenas de oraciones y es un dolor que no es explicable, se te desgarra el alma y no lo puedes entender”, esa fueron las palabras de agradecimiento de Anna Ferro, la esposa de Fernando del Solar, por todas las muestras de solidaridad que recibió después de la muerte del conductor de televisión.

Desde el programa Venga La Alegría, Anna habló sobre los últimos momentos que vivió Fernando antes de partir de este mundo.

“Luchó hasta el último momento, se fue tranquilo, feliz y en paz que es lo más importante”, expresó.

Destacó que pese a la pena que la embarga por la pérdida de su esposo, su principal objetivo es honrar su memoria y continuar con los proyectos que comenzaron juntos.

“Él hubiera querido que siguiéramos sonriendo, me daré tiempo para llorarle y después honraré su vida y seguiré con su legado”, expresó conmovida.

No olvidar su sonrisa

Aclaró que la causa del fallecimiento de Fernando del Solar fue una neumonía que se complicó más de lo previsto, puesto que el artista fue diagnosticado en el año 2012 de un linfoma de Hodgkin, lo que había deteriorado mucho su estado de salud.

La monitora de yoga, experta en bienestar y conferencista dirigió un mensaje al público que siguió la carrera del conductor de origen argentino.

“A la gente le pido que no olviden su sonrisa porque es lo que él hubiera querido”.

Momentos duros por la enfermedad

Anna Ferro y Fernando del Solar se conocieron en 2016 durante una clase precisamente de yoga, un año después de que el conductor terminara su mediática relación con Ingrid Coronado.

En marzo de este 2022 Fernando y Anna dieron a conocer su matrimonio en una ceremonia en Cancún.

En una entrevista que le concedió el conductor a la revista Hola, habló sobre Anna y dijo lo que significaba para él.

“Ella es paz, es tranquilidad, es contención, no es fácil… Hay días buenos y días que no están tan buenos. Ella me tranquiliza, ella tiene la medida exacta para mantenerme activo, es genial”.

La conferencista dijo que había encontrado en el momento justo el amor con Fernando. “”Él me dijo: ‘dame la oportunidad’”.

Anna Ferro dijo que pasó momentos muy duros con el presentador de televisión por su enfermedad y no se separó de él hasta que falleció el pasado 30 de junio de 2022.