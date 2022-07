Carmen Villalobos preocupa a los fans tras revelar estar pasado por “tiempos difíciles”

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos siguen dando de qué hablar en medio de los rumores que apuntan que se han separado tras tres años de matrimonio.

Si bien ninguno de los dos ha hablado al respecto, medios colombianos aseguran que ya firmaron los papeles de divorcio hace meses, razón por la que ya no se les ve juntos.

La actriz explicó que si dejaron de compartir fotografías juntos en sus redes sociales es porque decidieron separar su vida profesional y la personal.

“Sebastián tiene su vida y yo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando problemas. Entonces decidimos que no nos veían ‘juntitos’ para que cada uno pueda seguir construyendo esos sueños y las cosas personales que tenemos”, expresó en entrevista con MezclaTv.

Por su parte, ha llamado la atención que cada uno ha publicado mensajes que habland de “soltar”, “liberarse” y sanar”.

Recientemente Villalobos publicó en Instagram que estaba atravesando “momentos difíciles”

“WAOOOOOO HOY SOMOS 20 MILLONES DE CORAZONCITOS LATIENDO EN ESTA FAMILIA Y USTEDES SIEMPRE A MI LADO LLENANDOME DE COLOR Y LUZ EN MIS DIAS GRISES ( TRISTES) •LOS AMO! GRACIAS POR ESTAR AHI SIEMPRE, APOYÁNDOME Y SOSTENIÉNDOME CON TANTO AMOR ☺️ HACEN QUE ESTA BEBESOTA SAQUE TODA SU DE FUERZA, DISCIPLINA, VALOR Y ACTITUD POSITIVA PARA SEGUIR ADELANTE”, escribió en la descripción de un video en el que muestra su transformación.

Si bien Villalobos no ha mencionado a Caicedo ni tampoco ha hablado de una ruptura, los fans se mostraron preocupados ante la reflexión que hizo. Esto llevó a que algunos seguidores expresaran paralabras de aliento y le recordaran que siempre tendrá un apoyo incondional.

“Fuerza hermosa !!! Tú no necesitas nada para brillar porque tú eres el mismo brillo !!! Saludos desde Barranquilla”. “Te admiro mucho Carmen, sigue con la frente en alto y no dejes que nadie te quite tu corona”. “Te mereces todo lo bonito del mundo”. “Ay Carmen, siempre estaremos aquí contigo, para apoyarte pase lo que pase, estamos muy orgullosos de ti y te queremos mucho”. “Lo que sea por lo que estés pasando, no olvides que tus fans te queremos y apoyaremos siempre”, se lee en la publicación.

En un video anterior, la actriz también envió un mensaje sobre “empezar de nuevo”, ahora que llegó el mes de julio.

“Llegó Julio y este mes te invito a empezar de nuevo…dejando atrás todo lo que duele y abriendo los brazos a todo lo positivo. Un día a la vez, con la mejor actitud y manteniendo tu esencia!!! BIENVENIDO JULIO, el mes mas sobroso del año”, escribió.

Más pistas que indicarían que Carmen y Sebastián se han separado

Hace unos días, Sebastián Caicedo fue visto con la influencer de viajes Sara Montoya y poco después sorprendió con una reflexión sobre “soltar” que hizo pensar a los fans que se refiere a la supuesta que crisis que estaría atravesando con Villalobos.

En la publicación se lee: “Hoy suelta y atraerás lo que mereces! Suelta lo que te preocupa. Suelta lo que no trae paz a tu vida. Suelta el control. Suelta los miedos! En cada momento que sientas que tú energía está bajita, repite las palabras mágicas: Perdón, lo siento, te amo, gracias, y estas te ayudarán a soltar todo aquello que te perturba.Cada segundo es el momento correcto y perfecto para volver a empezar!Gracias, gracias, gracias! Si #sevalesoñar #namaste #369″.