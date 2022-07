Belinda se convirtió en la Sirenita en reunión con una exactriz de Disney: ¿te gustaría como Ariel?

Belinda causó furor en redes sociales al convertirse en la simpática Ariel, la protagonista del clásico de Disney La Sirenita, entonando una de las más populares canciones de la exitosa cinta animada a dueto con, nada más y nada menos, que la artista Raven-Symoné, exactriz de la empresa.

A través de TikTok, una cuenta de fans de la cantante mexicana de 32 años de edad compartió este lunes 4 de julio un breve video de una reunión de las estrellas en 2017 en donde ambas aparecen cantando dentro de un auto un extracto del tema Parte de él (en inglés, Part of your world).

Así cantaron Belinda y Raven Symoné una canción de La Sirenita

En el antiguo clip de 1:20, las famosas luminarias, quienes se conocieron cuando trabajaron en la película del gigante The Cheetah Girls 2 en 2006, cantaron por turnos y en su lengua materna partes de la canción en la que la protagonista expresa su deseo de pertenecer al mundo humano.

“¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es! Es un tesoro que descubrí…”, comienza a interpretar la cantante de Bella traición en el asiento del copiloto. “Look at this stuff. Isn’t it neat? Wouldn’t you think my collection’s complete?”, continúa Symoné, quien iba manejando el vehículo mientras vocalizaban.

A pesar de tratarse de un video de hace años atrás, el audiovisual en el que las amigas mostraron su talento y su complicidad desató el revuelo de los usuarios en la plataforma, quienes no tardaron en alabar su voz, su amistad y proponer a Belinda para doblar la próxima película de La Sirenita.

“Beli, mi Ariel”, “Belinda para La Sirenita”, “Friendship goals”, “Beli para doblaje… Disney, aplícate”, “No sé por qué me dieron ganas de llorar”, “Fue un momento icónico”, “No necesito enamorarme más de Belinda” y “Una canción juntas por su gran amistad” fueron algunos comentarios.