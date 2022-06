“Me estoy sintiendo un poco mareada”: Belinda preocupa a sus fans en pleno concierto

Después de varios meses viviendo en España y en medio de las polémicas desatadas por el fin de su compromiso con Christian Nodal, Belinda regresó a México para reencontrarse con sus fans en un show del Machaca Fest.

Recordemos que, tras su ruptura, la famosa viajó a España para cumplir con sus compromisos laborales de actuación, específicamente con la serie de Netflix “Bienvenidos al Edén”, una producción que marcó su regreso como actriz.

Sin embargo, la famosa estaba lista para retomar su carrera musical y, por eso, apenas pisó tierras mexicanas, se dirigió a Monterrey para participar en el festival de música, en el cual sus fanáticos la esperaron con ansias.

Aunque todo marchaba a la perfección, parece que la emoción y las horas de vuelo afectaron a la artista, quien manifestó sentirse un poco mal en medio del show que ofreció.

“Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario. Así que hasta no desmayarme no me voy a ir, no se asusten...” , manifestó la artistas, por lo que el público de inmediato la animó y empezó a apoyarla.

Belinda no detuvo su concierto y mostró su compromiso

La artista estaba más que emocionada por su regreso al escenario, por lo que decidió seguir actuando con el apoyo de su público.

“Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor…”, señaló la artista antes de continuar con sus temas.

La famosa habló con sus fanáticos y explicó el arduo esfuerzo que hizo para llegar a su compromiso, quienes se emocionaron y animaron a la artista.

“Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de 15 horas para estar aquí con ustedes, porque los amo con todo mi corazón…”, destacó.

“Aquí estoy, no me voy a ir ¿eh? Aunque me desmaye y se me baje la presión, estoy bien…”, fue la frase con la que se llevó más gritos y aplausos de sus fans.